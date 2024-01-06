台南建城400年！CNN評「2024最值得造訪城市」 這2道小吃被點名
台南今年將迎接建城400週年盛事，台南市府將以「台南400」舉辦台灣區燈會等各大活動，而正巧CNN也公佈《Where to go in 2024: The best places to visit（2024年最值得造訪城市）》一文，台南就被列於榜上，獲選原因除了因為台南有超脫自然景觀，更是因為它是小吃之都，甚至直接點名了牛肉湯和蚵仔煎這兩道代表性美食。
記者葉盛耀/綜合報導
CNN Travel日前發文《Where to go in 2024: The best places to visit（2024年最值得造訪城市）》，文內寫到，世界上有很多值得參觀的地方，而2023年，全世界的觀光產業終於復甦到疫情前的90%，美國簽發的護照數量更是創歷史新高。因此除了廣為人知的一線大城市之外，他們也希望推薦同樣具吸引力的城市。
文內在台灣部分獨推薦了台南，「台南將迎來建市400週年，已成為台灣在國際舞台上的熱點。而這座在台灣南部的城市，甚至連續兩年在飯店整體住房率上超越了首都台北。」
CNN更點出台南堪稱小吃之都，像是牛肉湯和蚵仔煎等美食，另外還有超凡脫俗的自然景觀（例如草山月亮世界），還有鹽場的日落美景、色彩繽紛的古廟，以及酷炫又新穎的博物館，都是相當吸引人的地方。