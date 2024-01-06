焦凡凡求「允許我愛林佳辰」對話曝光 準未婚夫婁峻碩成全了
YouTuber焦凡凡（本名焦曉凡）和歌手婁峻碩愛情長跑7年，去年10月，男方在馬爾地夫求婚成功，準新人近日大秀恩愛，焦凡凡公開兩人私下對話，她請求男友准許自己喜歡男團Ozone成員林佳辰，獲得婁峻碩「恩准」，他解釋原因：「我是絕對沒問題的，畢竟我該看的也沒少看。」
記者楊穎軒／綜合報導
林佳辰從「原子少年」時期就被封為「顏值天花板」，成團後也是門面擔當，能唱能寫能跳，與他合作多次的焦凡凡近來視林佳辰為男神，她昨（5）日傳送林佳辰為品牌拍的形象照給男友婁峻碩，向對方撒嬌：「允許我喜歡加（佳）辰，他真的好帥。」婁峻碩看到後爽快答應：「好，允許。」
焦凡凡把兩人對話截圖，以及婁峻碩的近照放上Threads，寫下：「反正我都要，一個用看的，一個我的。」林佳辰本人害羞地回覆：「可是凡凡姐，我是佳辰耶！請幫我點播一首NewJeans的〈Super Shy〉。」
網友看完貼文留言：「會不會太貪心啊？天公伯在看嗎」、「閃成這樣子我不活了」、「婁是吃醋才發同樣紅衣照嗎」、「眼光真的很好」、「那婁看女生會問妳嗎」、「婁峻碩求生欲0」、「看成一個要看的一個要用的，傻眼」、「林佳辰大家的男朋友」！焦凡凡也反省：「真的太貪心了！」
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