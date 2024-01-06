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面試被問「上份薪水多少」！正解超多人講錯：難怪跳槽薪水仍低

▲2024年到來，不少人在過完年之後，都會想要年後轉職，到時又要面臨面試官的各種拷問。（示意圖／取自Pexels）
▲2024年到來，不少人在過完年之後，都會想要年後轉職，到時又要面臨面試官的各種拷問。（示意圖／取自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

2024年到來，不少人在過完年之後，都會想要年後轉職，到時又要面臨面試官的各種拷問，而通常在跳槽面試新公司的時候，人資總會問到的問題就是「你上份工作薪水多少？」讓不少人聽到後，在腦袋裡都會有不同答案，有些人選擇誠實回答，也有人硬掰數字，但是這些其實都不是正確解答！就有人資透露「遇到這種問題如果傻傻回答正確數字，是跳進洞坑裡，面試也很可能因此沒通過喔！」

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一名軟體業擔任HR在「Dcard」貼文指出「面試談薪資的時候，一定要把握幾個原則，首先是全面調查好薪資的行情以及調薪機制，接著是設定自己可接受的最低薪資，以及期望薪資的區間值，面試的時候對於公司的獎金制度跟年終獎金一定要問清楚」。

▲美國一名人資主管迪爾伯透露，面試時有3個問題相當常見，而求職者被問到一定要說謊。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲人資親自教授大家，如果在面試時被問到上一份薪水是多少時，應該回應「薪資區間」，而不是給出實際數字。（示意圖／取自pexels）
「談薪水的過程當中，我們的期待薪資低於公司計畫核給的薪資就很可惜」該名HR表示，如果說人資詢問你「上一份薪水是多少時」，應該要告知對方「公司是密薪制，只能提供區間，避免對方知道確切薪資，而回答的時候要以加總薪資和獎金、年終獎金後除以12月來計，也要說明這次的轉換，是設定薪資調整的幅度高於15%，如果未達這個標準就暫時不考慮這個職位」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超級受用！每次被問到這題都不知道怎麼回答」、「真的學到了！原來不能講真的靠近的數字，難怪每次跳槽薪水都沒加多少」、「表明來意，跳槽就是為了加薪，如果確實說出誠實答案，本來公司可能開更高薪水給你，變成知道你的實際數字，可能可以更低薪聘用你」、「之前面試的時候被問薪資，也是薪資區間回覆，所以我覺得雙方資訊對等是合理的！」

▲原PO表示她到某間大公司面試，豈料卻遇「暗黑潛規則」，貼文一出，不少過來人也直喊「很正常」。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
▲面試如果被問到「上份工作薪水是多少」時，應該回答薪資區間，且數字要以加總薪資和獎金、年終獎金後除以12月來計。（示意圖／取自unsplash）
事實上，根據104人力銀行官網上，就曾經也有提到，如果被問到上份工作薪水時，如果謊報會怎麼樣？104人力銀行解釋「面試公司確實可能聯繫前公司、前同事，或是招募單位的主管有可能利用自身人脈打聽，但是如果問到薪資待遇、考績評等時，前公司不一定願意透露，人資本業畢竟不是偵探，不是那麼輕易就能查到面試者上一份工作的薪資，畢竟查核相當耗時」。

「不過這並不表示求職者可以放膽說謊、刻意謊稱浮報自己的薪資」104人力銀行表示「建議求職者們仍應以誠信為原則，避免在還未正式合作、就失去公司對你的信任」也因此回答一個薪資區間對於人資問你「上份工作薪水多少」，肯定是最佳正確答案，也有利自己薪資談到更好的條件哦！

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