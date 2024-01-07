台中房價「3年翻3倍變60萬」 賴正鎰驚：天方夜譚！客人還是接受
台灣房價近年漲幅驚人，連建商大老也很有感！全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰日前談及房價，忍不住感嘆「台中3年前（單價）20來萬，現在60來萬，簡直天方夜譚！但是客人還是接受！」而台北市更是往每坪單價200萬靠攏。政府用力打房，為何台灣房價仍站得穩穩地，不見鬆動？賴正鎰坦言，營造成本高漲，房價暫時沒有降價空間。
記者徐銘穗/綜合報導
賴正鎰分享，十多年前在台中七期推出的「鄉林皇居」，找來「皇帝專業戶」中國男星張鐵林代言，讓鄉林賺了50億元，但他說：「那塊地如果留到現在，可以賺120億！」因此他悟出了房地產經營哲學，「跑得快、跑得慢都不一定好，要跑得剛剛好」，看到推案快的同業都替他們捏把冷汗。
儘管地價也愈來愈高，但鄉林建設（5531）日前公布，2024年已備妥260億元，要在兩岸獵地，台灣部分購地計畫包括台北市北市科園區土地、新北市塭仔圳重劃區及三重的二重重劃區等，台中市13、14期重劃區及單元4、5重劃區與水湳經貿園區，還有彰化市及員林市等十地區；中國獵地城市則是蘇州、南京與青島。已備妥超過總銷1251億元的土地案量，足以未來5年推案之用，每年計畫維持200至300億元推案量。