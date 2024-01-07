裘爺跑步日記／跨年夜也要跑！球評李亦伸還要控制飲食、自律運動

#裘爺跑步日記
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每個人開始跑步「動機」都不同。
有人為了健康，有人為了克服病痛憂鬱，也有人純粹是被推入坑，成就極致。
我開始跑步主要是陪老婆運動，但我一直是自虐狂，我希望藉由這樣的訓練，更多運動、更好自律、減少亂吃、控制飲食，讓自己更精實生活更自在。
跨年夜跑步，遇見鄰居，我們的對話。
「你怎麼在跑步?沒有打籃球，你不是籃球底的，我經常看到你一個人在堤防外籃球場上籃、練投、折返跑，今天看你跑步，很意外...。」
「我現在打籃球時間少，體力很差，而且吃太多，我需要用跑步控制自己飲食，訓練體能，重回籃球場才會打得好一點。」
「你很瘦很精實，那需要控制飲食?」
「我從小打籃球，為了努力訓練、比賽，通常賽前一餐都不吃，因為我習慣餓肚子投入訓練和比賽，幾十年下來都如此，打球、比賽、跑步前至少4-5小時我都習慣不吃東西，空腹運動，這樣我更能專注投入，甚至瘋狂訓練，打到筋疲力竭，那種運動、比賽後的虛脫解放，讓我非常享受而且放鬆。」
「有這樣的事...」
鄰居很困惑也很不解，怎麼會有像我這樣的人，死命折磨自己幹嘛。
除了陪老婆運動、跑步，我現在跑步更大「動機」是自我訓練+學習自律，同時控制飲食，不能吃飽更不能吃多，甚至得少吃一餐，這樣才能保持專注力和持續性。
空腹運動、跑步，我不是自虐，這是習慣，吃了東西我就跑不動了。
#謝天 #謝老婆 #我要跑起來 #我喜歡打籃球 #裘爺來了
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