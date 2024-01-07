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面試被問「何時可以來上班」！正解超多人回錯：難怪薪水都偏低

▲2024年到來，不少人在過完年之後，都會想要年後轉職，到時又要面臨面試官的各種提問。（示意圖／翻攝photoAC）
▲2024年到來，不少人在過完年之後，都會想要年後轉職，到時又要面臨面試官的各種提問。（示意圖／翻攝photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

2024年1月到來，也意味著各大公司準備舉辦尾牙、發年終，不少人將在領完年終之後尋求轉職的機會，到時候又要面臨面試的各種棘手情況。然而在找新工作時，通常都會遇到面試官詢問「何時可以上班？」這時候有些人為了迫切得到工作，展現出積極好配合的樣子，因此會回答「隨時可以」，但其實這樣的回法很NG，而且也會壓縮到自己的薪資談判空間哦！

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一名公司的HR在PTT貼文指出「這邊教大家一個技巧，當你面試被面試官問到『何時可以上班』的時候，其實並不需要正確時間，而是要回答從面試日開始計算兩週之內的時間，因為即便你回答『隨時都可以』，但是仍舊不可能過沒幾天就上班，因為公司還要跑流程，流程的時間就是大概兩週」。

▲原PO表示她到某間大公司面試，豈料卻遇「暗黑潛規則」，貼文一出，不少過來人也直喊「很正常」。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
▲面試時總是會遇到幾道必問題，就是「何時可以來上班？」這時候回答其實不需要確切的數字。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
「這樣回答不僅能代表你自己並不是非常迫切需要這份工作之外，中間的時間也足夠你可以去面試別家做出挑選，這樣主動權才會握在自己手上」，該HR表示，千萬不要回答「一切配合公司」、「隨時都可以」等回應，因為這會讓公司察覺「你非常需要這份工作」、「你沒有選擇權」！

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「原來還有這一招！之前白白被坑了」、「之前真的急著找工作，就說一切配合公司，最後薪水被開28K完全沒有議價空間....」、「謝謝教學！真的很受用」、「這是真的，太表現出急迫需要這份工作，很多談判籌碼都會損失，包括薪水的部分，因為變成是你很需要公司，不是公司需要你」。

▲面試被問到缺點該如何回答，網友曝光正確解答，將優點當缺點說。（示意圖／取自pixabay）
▲面試被問到「何時可以上班」時，應該不是回答確切時間，而要回答「面試日開始計算兩週之內的時間」。（示意圖／取自pixabay）
事實上，根據104人力銀行官網，就曾經也有探討相關的議題，當如果HR問你「最快什麼時候可以報到」時，這其實是一道陷阱題，當你很開心的回應「我隨時都可以來報到」時，就是掉入陷阱當中，原因就在於，你的這個回答洩漏了你的底牌，你太好配合了，是人求事，不是事求人。

當人資察覺你已經是待業好一陣子、新鮮人需要這份薪水時，就會讓你的談判優勢少了一些，剛好可以趁機用相對低廉的薪水聘用你；而如果你是在職中，卻還能「隨時可以報到」，這又有兩種含義，表示你在舊公司有不得不離開的原因，或者可以推理你是不負責任，不會好好交接工作給前公司的工作者，是涉及品行和職業道德瑕疵的推論。因此當你下次面試再被問到這題時，「明確說出兩週到一個月，是最安全妥當的哦！」

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