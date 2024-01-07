面試被問「何時可以來上班」！正解超多人回錯：難怪薪水都偏低

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「這樣回答不僅能代表你自己並不是非常迫切需要這份工作之外，中間的時間也足夠你可以去面試別家做出挑選，這樣主動權才會握在自己手上」，該HR表示，千萬不要回答「一切配合公司」、「隨時都可以」等回應，因為這會讓公司察覺「你非常需要這份工作」、「你沒有選擇權」！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「原來還有這一招！之前白白被坑了」、「之前真的急著找工作，就說一切配合公司，最後薪水被開28K完全沒有議價空間....」、「謝謝教學！真的很受用」、「這是真的，太表現出急迫需要這份工作，很多談判籌碼都會損失，包括薪水的部分，因為變成是你很需要公司，不是公司需要你」。
事實上，根據104人力銀行官網，就曾經也有探討相關的議題，當如果HR問你「最快什麼時候可以報到」時，這其實是一道陷阱題，當你很開心的回應「我隨時都可以來報到」時，就是掉入陷阱當中，原因就在於，你的這個回答洩漏了你的底牌，你太好配合了，是人求事，不是事求人。
當人資察覺你已經是待業好一陣子、新鮮人需要這份薪水時，就會讓你的談判優勢少了一些，剛好可以趁機用相對低廉的薪水聘用你；而如果你是在職中，卻還能「隨時可以報到」，這又有兩種含義，表示你在舊公司有不得不離開的原因，或者可以推理你是不負責任，不會好好交接工作給前公司的工作者，是涉及品行和職業道德瑕疵的推論。因此當你下次面試再被問到這題時，「明確說出兩週到一個月，是最安全妥當的哦！」