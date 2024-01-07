孫燕姿老公是粉絲！一見鍾情猛追天后 夫妻艱辛磨合差點離婚
粉絲愛上偶像，是多麼夢幻的童話故事！現實生活發生過不少案例，華人天王劉德華與老婆朱麗蒨就是最好的範例，兩人一見鍾情後低調交往，愛情長跑20年才結婚；孫燕姿和荷蘭籍印尼裔老公納迪姆（Nadim Van Der Ros），也是在朋友聚會上相識，他對天后一見鍾情展開熱烈追求，戀愛5年步上紅毯，一度因婚姻磨合爭吵險些離婚，如今也幸福相伴近13年。
記者江芷稜／綜合報導
據悉，孫燕姿的擇偶條件為「高大、英俊、聰明」，而納迪姆身高175公分，原本在香港擔任某公司的行銷主管，完全符合她所希望的條件，經由朋友在聚會上介紹後，納迪姆展開熱烈追求，戀愛後為了她把事業重心轉到新加坡，在部落格註明「最喜歡的藝人」為孫燕姿，大方顯露愛意，給了伴侶滿滿安全感。
孫燕姿婚後生了一雙兒女，湊了個「好」字，不過，明星演藝事業繁雜，孫燕姿兼顧藝人與為人妻、人母的角色，跟另一半磨合很久，她回台宣傳新專輯時，自曝和老公脾氣火爆，結婚前幾年也會因生活瑣事吵架，最嚴重的時候，她腦中閃過離婚兩字，最後仍沒說出口，婚姻也慢慢漸入佳境。
孫燕姿說，如今能有完美的生活，很感謝另一半的付出，稱讚他是「最佳伴侶」，納迪姆則稱她是自己的驕傲，夫妻相處融洽，其中的轉捩點竟是因為鳥屎，孫燕姿印象深刻的是某次全家人到鳥園慶祝兒子生日，她被鳥屎襲擊相當狼狽，自己要去洗手間清理時，老公隨後陪她進了洗手間幫忙，那一刻讓她有被愛的感覺，覺得對方很在乎自己。
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