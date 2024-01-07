選舉日8大速食優惠一覽！麥當勞12款買一送一、必勝客大披薩199元

一圖秒懂一週天氣！週三冷氣團「跌破10度」　選舉日降雨熱區出爐

▲週三大陸冷氣團南下侵襲，北台灣將出現攝氏10度以下低溫，選舉日各地多雲到晴，白天高溫都有攝氏20度以上的水準。（圖／記者陳明安攝）
▲週三大陸冷氣團南下侵襲，北台灣將出現攝氏10度以下低溫，選舉日各地多雲到晴，白天高溫都有攝氏20度以上的水準。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

未來一週天氣變化多，週一下半天起「華南雲雨區」東移，一直到週二中部以北、東半部都有明顯降雨影響，週三大陸冷氣團南下侵襲，深夜至週四清晨氣溫最低，北台灣僅攝氏11至12度，空曠地區將再次出現攝氏10度以下低溫，週五冷氣團減弱，氣溫逐步回升，週六選舉日各地大多是多雲到晴，僅東半部和北部山區有雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡週一至週二（1月8日至1月9日）

中央氣象署預報員陳姵安指出，週一清晨受「輻射冷卻」影響，西半部氣溫仍偏低，竹苗等空曠地區留意攝氏10度左右低溫，白天太陽上山後回溫明顯，中南部留意較大溫差，週一下半天水氣增多，北台灣降雨機率提高，週二氣溫與週一類似，不過華南雲雨區報到，水氣增多的情況下，各地降雨機率提高，除了北部、東半部及外島外，中南部也都有降雨機會。

▲未來一週有華南雲雨區東移帶來降雨，也有大陸冷氣團影響降溫，週六選舉日各地天氣回穩、氣溫回升。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週有華南雲雨區東移帶來降雨，也有大陸冷氣團影響降溫，週六選舉日各地天氣回穩、氣溫回升。（圖／中央氣象署提供）
🟡週三至週四（1月10日至1月11日）

陳姵安說明，週三開始「大陸冷氣團」南下影響，北部、東半部全天體感寒涼，白天高溫不超過攝氏20度，中南部早晚寒冷，清晨低溫各地12至14度，而北台灣要特別注意攝氏10度以下的極端低溫；此外，週三也有水氣跟著冷氣團南下，北部、東半部有局部短暫雨，週四水氣減少，各地多雲雲到晴，僅東半部有零星雨。

🟡週五至下週日（1月12日至1月14日）

陳姵安表示，週五開始冷氣團減弱，不過清晨還是有「輻射冷卻」作用，北台灣空曠地區依舊要注意攝氏10度以下低溫，白天開始氣溫就會回升，花東、中南部高溫攝氏20至23度，北台灣攝氏20度左右；而週六選舉日，氣溫將在近一步攀升，白天高溫各地都超過攝氏20度，但東半部、北部山區仍有些零星雨，其它地區多雲到晴至下週日，民眾可把握好天氣外出投票。

本週「雨區擴大迎戰冷氣團」！有望下雪時間出爐　選舉日天氣回穩

冬天最冷時段才剛開始！這年「暖冬」3波寒流接力　台北剩下6.4度

今北台灣轉涼！迎大陸冷氣團「跌破10度時間曝」　選舉日天氣出爐

明天溫度狂降6°C！下週冷氣團「探12°C低溫」　投票日2地區有雨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選