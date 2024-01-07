一圖秒懂一週天氣！週三冷氣團「跌破10度」　選舉日降雨熱區出爐

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中央氣象署預報員陳姵安指出，週一清晨受「輻射冷卻」影響，西半部氣溫仍偏低，竹苗等空曠地區留意攝氏10度左右低溫，白天太陽上山後回溫明顯，中南部留意較大溫差，週一下半天水氣增多，北台灣降雨機率提高，週二氣溫與週一類似，不過華南雲雨區報到，水氣增多的情況下，各地降雨機率提高，除了北部、東半部及外島外，中南部也都有降雨機會。
🟡週三至週四（1月10日至1月11日）
陳姵安說明，週三開始「大陸冷氣團」南下影響，北部、東半部全天體感寒涼，白天高溫不超過攝氏20度，中南部早晚寒冷，清晨低溫各地12至14度，而北台灣要特別注意攝氏10度以下的極端低溫；此外，週三也有水氣跟著冷氣團南下，北部、東半部有局部短暫雨，週四水氣減少，各地多雲雲到晴，僅東半部有零星雨。
🟡週五至下週日（1月12日至1月14日）
陳姵安表示，週五開始冷氣團減弱，不過清晨還是有「輻射冷卻」作用，北台灣空曠地區依舊要注意攝氏10度以下低溫，白天開始氣溫就會回升，花東、中南部高溫攝氏20至23度，北台灣攝氏20度左右；而週六選舉日，氣溫將在近一步攀升，白天高溫各地都超過攝氏20度，但東半部、北部山區仍有些零星雨，其它地區多雲到晴至下週日，民眾可把握好天氣外出投票。