日本災區「不歡迎物資」清單曝！1款泡麵千萬別送 專家解答原因
日本石川縣能登地區元旦發生規模7.6強震，截至6日死亡人數已達126人，考量到救災優先及當地道路狀況，石川縣政府目前暫不接受志工，同時呼籲民眾勿個別自行捐贈物資到災區。而日媒曾整理出災區「不歡迎物資」清單，其中就包含辣味泡麵，引起各界熱議，對此日本烹飪專家近日也出面解釋其背後原因。
記者賴禹妡／綜合報導
有日媒列出「受災地區不需要的物品清單」，包含紙鶴、慰問信、即期品、生鮮食品、白米等需要烹煮之食品、辣味泡麵、破爛二手衣、非當季衣服、不同電壓的電器等，都出現在清單上。
其中網路上流傳截圖，「辣味泡麵」竟被竄改為辛拉麵，意外引起台灣網友熱烈討論。不少網友點出「辣味泡麵」對災區民眾的影響，「吃連水都需要配給的情況下，寄泡麵真的是來亂」、「救災不是就要看當地需求嗎，寄用不到的只是增加對方處理困難而已」、「日本人普遍不愛吃辣」。
對此，日本烹飪專家3日在社群平台X（推特前身）發文，解釋包含辛拉麵在內的辣味泡麵，因烹調時消耗的水量超出必要許多，不適合災區水資源稀缺的緊急情況。他也建議，若是災難時遇到缺水情形，手邊又只剩辣味泡麵，民眾可以捨棄泡麵附的粉包，改為利用家家戶戶都有的醬油及味素來調味，粉包則可以留到不缺水之後再使用。