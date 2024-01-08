內用無限吃遇奧客！台式牛排館「道歉文」被推爆 4萬人朝聖力挺
台式平價牛排因價格便宜又美味，CP值超高受到許多台灣人喜愛。近日新北市就有一間牛排館，於臉書粉專發文，表示店內原先規定內用可以免費加麵，但部分奧客會故意在加麵之後，再要求打包帶走，因此業者發出道歉啟事，強調未來會針對這部分控管。貼文曝光後，吸引近4萬名網友按讚，眾人紛紛力挺店家：「支持，好意變貪便宜，這種需要教育。」
記者賴禹妡／綜合報導
「樹林大眾牛排」5日在臉書粉專發出道歉啟事，指出店內近期遇到少數奧客，會刻意不吃完肉排部分，並於加麵之後帶著加量的餐點一併打包回家，「這也違背了我們當初的初衷」。
因此業者宣布，即日起「內用加湯加麵無限的部份不變」，但加麵之後就無法再讓顧客將免費加量過後的餐點打包回家，「若造成您的不便或心裡不舒服，我們只能說很抱歉」。
業者坦言當天營業短短幾小時內，就遇到兩位客人這樣做，雖然最終還是讓對方打包，但也希望大家能體諒，「我們只是一間小小的店家，物價一直攀升的情況下，我們也只能盡力的努力維持」。
貼文曝光後，引來近4萬名網友按讚，眾人紛紛於下方留言力挺店家，「完全認同完全支持，規則先講清楚，現在的客人太『聰明』了，可能兩份麵條都想拗回家」、「物價高漲，還能有這樣佛的老闆，真的要很感謝」、「支持，好意變貪便宜，這種需要教育」、「規矩是給有禮貌的客人訂的，支持店家」。