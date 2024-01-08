楊丞琳開唱又失言「妳都不會被美貌耽誤」　陳綺貞當場尬笑秒變臉

曹西平力挺沈建宏市場賣雞肉！感嘆演藝圈風光不再：難道要餓死嗎

▲演藝圈資深前輩曹西平（右圖），力挺沈建宏靠自己力量賺錢，感嘆演藝圈風光不再，沒有副業難道要餓死嗎？（圖／翻攝自沈建宏、曹西平FB）
▲演藝圈資深前輩曹西平（右圖），力挺沈建宏靠自己力量賺錢，感嘆演藝圈風光不再，沒有副業難道要餓死嗎？（圖／翻攝自沈建宏、曹西平FB）

記者江芷稜／綜合報導

藝人沈建宏與經紀人去年結束合作，淡出螢光幕前，除了投資醫美事業外，還展開斜槓人生，放下明星身段在市場賣雞腿，和婆婆媽媽打交道，有人惋惜明星淪落至此，有人則稱讚他有勇氣挑戰新領域，同為明星也是耳環店老闆的資深前輩曹西平，今（8）日為沈建宏發聲，認為藝人靠一己之力賺錢，有什麼好淪落的，「難道要餓死嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曹西平（右）在西門町經營耳環店，好友龍千玉曾現身力挺。（圖／翻攝自曹西平FB）
▲曹西平（右）在西門町經營耳環店，好友龍千玉曾現身力挺。（圖／翻攝自曹西平FB）
藝人收入不穩定，64歲的曹西平除了上通告之外，還在西門町開了一間耳環店，經常現身店內幫客人服務，也會開直播和粉絲互動，他放下平日直率大砲性格，說出自己的至理名言「肚子夠餓，腰自然彎下來！」表示不在意外界眼光，只要自己努力、肯做，人生隨時都在挑戰，能屈能伸才是大丈夫。

▲曹西平感嘆演藝圈風光不再，肚子夠餓，腰自然能彎得下來。（圖／翻攝自曹西平FB）
▲曹西平感嘆演藝圈風光不再，肚子夠餓，腰自然能彎得下來。（圖／翻攝自曹西平FB）
對於沈建宏在市場工作一事，他在臉書抒發心聲，「藝人在菜市場賣雞肉切雞肉有什麼好淪落的，沒有戲拍沒有通告，難道有人會接濟他嗎？誰會拿錢給他嗎？難道要餓死嗎？酸民不要冷言冷語，搞不好你還做不到這樣子，你們會切雞肉嗎？你們拉得下臉嗎？哎，人言可畏」。

▲沈建宏在市場擺攤賣雞肉被大幅報導，他發文感謝菜市場裡收到的溫暖。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏在市場擺攤賣雞肉被大幅報導，發文感謝菜市場裡收到的溫暖。（圖／沈建宏臉書）
他認為演藝圈風光不再，藝人沒有副業很難活下去，「以前有秀可以做，大小牌藝人都有錢可以賺，現在是等戲拍、等通告，大環境不好自求多福，賣雞肉也是為了要活下去，不然難道要餓肚子嗎？」更發出感嘆，希望有人能拯救演藝圈。曹西平希望外界應該多給點沈建宏掌聲，有機會去買雞腿，「他很務實，有些藝人不願意面對，還在跟人家借錢過日子，還在等他們自己的明星夢？」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁


沈建宏擺脫明星光環「市場擺攤賣雞腿」　昔鬧翻的前經紀人回應了

29歲沈建宏升格醫美總監！進軍東區戰場　砸千萬開診所

獨／黃少谷變身斜槓達人！開計程車、組團購　省錢4招免費喝咖啡

她們都是電商女王！丫頭、邵庭、戴安娜斜槓當老闆　營收全破億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選