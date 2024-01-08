曹西平力挺沈建宏市場賣雞肉！感嘆演藝圈風光不再：難道要餓死嗎
藝人沈建宏與經紀人去年結束合作，淡出螢光幕前，除了投資醫美事業外，還展開斜槓人生，放下明星身段在市場賣雞腿，和婆婆媽媽打交道，有人惋惜明星淪落至此，有人則稱讚他有勇氣挑戰新領域，同為明星也是耳環店老闆的資深前輩曹西平，今（8）日為沈建宏發聲，認為藝人靠一己之力賺錢，有什麼好淪落的，「難道要餓死嗎？」
記者江芷稜／綜合報導
藝人收入不穩定，64歲的曹西平除了上通告之外，還在西門町開了一間耳環店，經常現身店內幫客人服務，也會開直播和粉絲互動，他放下平日直率大砲性格，說出自己的至理名言「肚子夠餓，腰自然彎下來！」表示不在意外界眼光，只要自己努力、肯做，人生隨時都在挑戰，能屈能伸才是大丈夫。
對於沈建宏在市場工作一事，他在臉書抒發心聲，「藝人在菜市場賣雞肉切雞肉有什麼好淪落的，沒有戲拍沒有通告，難道有人會接濟他嗎？誰會拿錢給他嗎？難道要餓死嗎？酸民不要冷言冷語，搞不好你還做不到這樣子，你們會切雞肉嗎？你們拉得下臉嗎？哎，人言可畏」。
他認為演藝圈風光不再，藝人沒有副業很難活下去，「以前有秀可以做，大小牌藝人都有錢可以賺，現在是等戲拍、等通告，大環境不好自求多福，賣雞肉也是為了要活下去，不然難道要餓肚子嗎？」更發出感嘆，希望有人能拯救演藝圈。曹西平希望外界應該多給點沈建宏掌聲，有機會去買雞腿，「他很務實，有些藝人不願意面對，還在跟人家借錢過日子，還在等他們自己的明星夢？」
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