無視禁爬警語！大媽踩斷「駁二椅子樂譜」慘了 高雄文化局要求償
高雄市駁二藝術特區知名大型裝置藝術「椅子樂譜」，因作品壯觀又親民，吸引許多遊客前去拍美照參觀。沒想到，近日有兩名大媽無視「禁止攀爬」的告示，硬是爬上木椅拍照，椅子隨後也應聲斷裂，畫面被PO上網後引起眾怒，高雄市文化局也透露，駁二藝術特區將會尋求警方協助，針對作品損壞維修費用求償。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（7）日在臉書社團「爆料公社二社」中發文抱怨，他在駁二藝術特區目睹，有兩名大媽無視一旁告示牌「禁止攀爬」警告，仍執意爬上「椅子樂譜」拍照，果真一踩上去就斷裂，讓原PO無奈曬出現場畫面及影片，氣憤直呼：「大媽素質…明明右邊有告示牌禁止攀爬，一爬就爬斷了。」
只見影片中，兩名大媽站在「椅子樂譜」前，拿著斷裂的一根木條，神情略顯慌張及尷尬。影片曝光後，眾人紛紛留言怒轟，「世界上最不缺的就是這種人，好好的藝術品一定要去破壞」、「大媽無極限」、「裝飾藝術不能碰觸是基本的常識吧？弄壞又要怪現場沒人跟我說」。
駁二藝術特區「椅子樂譜」為顏名宏老師所屬創作，以1137張高雄市中小學生的木頭舊椅子及金屬，打造將近3層樓高度的雙層半球體作品。對此，高雄市文化局回應，作品旁邊都會設置嚴禁攀爬或攀登的警語，駁二藝術特區將會尋求警方協助，針對作品損壞維修費用求償。