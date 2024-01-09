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必勝客新年「吸金披薩」神聯名駕到！粉絲瘋喊媽祖顯靈：在家開運

▲2024新年開運，必勝客帶來與欣葉小聚史上最神聯名，最吸金的「金皇軟殼蟹干貝披薩」在家開運，吸引萬名網友熱情按讚，瘋猜是「媽祖顯靈」、「舞甲舞bobee」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲2024新年開運，必勝客帶來與欣葉小聚史上最神聯名，最吸金的「金皇軟殼蟹干貝披薩」在家開運，吸引萬名網友熱情按讚，瘋猜是「媽祖顯靈」、「舞甲舞bobee」。（圖／翻攝自必勝客FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2024年迎接新年要開運，必勝客嗆聲要「玩金的」，在Facebook官方粉專上透露，與欣葉小聚「要帶來史上最神的聯名」，今（9）日有「最吸金的披薩」讓人在家開運，還發出門市上空隱約看得出來有天上聖母的圖片，吸引萬名網友熱情按讚，粉絲紛紛瘋猜是「媽祖顯靈」、「舞甲舞bobee」。

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過去被視為最會玩食物的速食業者必勝客，2024當然也沒在客氣。必勝客在Facebook官方粉專，上傳一張看似拍攝門市天空，出現天上聖母的圖片，嗆聲「要帶來史上最神的聯名」，1月9日將有「最吸金的披薩」準時駕到，可以讓大家新年在家就開運！

▲必勝客新年「吸金披薩」神聯名駕到，網友讚聲「媽祖顯靈」、「舞甲舞bobee」。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客新年「吸金披薩」神聯名駕到，網友讚聲「媽祖顯靈」、「舞甲舞bobee」。（圖／翻攝自必勝客FB）
種種趣味暗示、搭配顯神蹟的字眼，吸引了萬名網友熱情按讚，粉絲紛紛瘋猜是「媽祖顯靈」、「大家心中的女神！媽祖娘娘」，還有人入戲地留言使用「恭敬」字眼，搞笑直呼「舞甲舞bobee」。

事實上，必勝客與連續五年獲「米其林推薦」的欣葉小聚主廚監製，打造當「必勝客」遇上「必比登」聯名，攜手研發「金皇軟殼蟹干貝披薩」，成為 2024 年首發的創新披薩，當東方文化碰撞西方料理，以鮮甜干貝搭配酥脆軟殼蟹，打造史上首款古錢幣造型披薩，既有年味又帶來好運。

▲必勝客2024全新「金皇軟殼蟹干貝披薩」駕到。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲必勝客2024全新「金皇軟殼蟹干貝披薩」駕到。（圖／翻攝自必勝客FB）
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