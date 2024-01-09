必勝客新年「吸金披薩」神聯名駕到！粉絲瘋喊媽祖顯靈：在家開運

我是廣告 請繼續往下閱讀
種種趣味暗示、搭配顯神蹟的字眼，吸引了萬名網友熱情按讚，粉絲紛紛瘋猜是「媽祖顯靈」、「大家心中的女神！媽祖娘娘」，還有人入戲地留言使用「恭敬」字眼，搞笑直呼「舞甲舞bobee」。
事實上，必勝客與連續五年獲「米其林推薦」的欣葉小聚主廚監製，打造當「必勝客」遇上「必比登」聯名，攜手研發「金皇軟殼蟹干貝披薩」，成為 2024 年首發的創新披薩，當東方文化碰撞西方料理，以鮮甜干貝搭配酥脆軟殼蟹，打造史上首款古錢幣造型披薩，既有年味又帶來好運。
另外，21世紀風味館即日起至1月23日，購買香草烤雞可享「加1元多3件」，爽吃起司烤餅(8吋) x 1＋蜂蜜綠茶(M) x 2，相當於只要花銅板價1元，就可以吃到原價185元的副餐美食，無痛升級雙人套餐有夠划算。還有買一送一「21熟客券」，即日起至3月19日，划算開吃雞肉洋蔥圈、香草烤雞蓉玉米濃湯(大)、雪豆腐布丁、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)共5款「買一送一」優惠。
提醒大家，台大微風、21TOGO門市不適用；炸雞部位恕不得挑選；部分門市因無販售起司烤餅改黃金脆薯(大)；不適用foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)和訂餐服務，請至門市兌換使用。