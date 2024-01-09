買一送一隱藏優惠！21世紀烤雞「加1元多3件」　頂呱呱6炸雞299元

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21世紀風味館竟然有買一送一「21熟客券」，即日起至3月19日，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃5款「買一送一」，包括雞肉洋蔥圈、香草烤雞蓉玉米濃湯(大)、雪豆腐布丁、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「第二件半價」現省604元。
即日起至1月23日，購買香草烤雞可享「加1元多3件」，爽吃起司烤餅(8吋) x 1＋蜂蜜綠茶(M) x 2，相當於只要花銅板價1元，就可以吃到原價185元的副餐美食，無痛升級雙人套餐有夠划算。
提醒大家，台大微風、21TOGO門市不適用；炸雞部位恕不得挑選；部分門市因無販售起司烤餅改黃金脆薯(大)；不適用foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)和訂餐服務，請至門市兌換使用。
📌頂呱呱「6炸雞299元」！3組新春優惠套餐
頂呱呱最早釋出2024年新春優惠，即日起至1月14日開吃限定3款「開啟好雞運」優惠餐，預料會是最搶手的「新春6塊雞餐」主打經典台式薄皮嫩雞，爽吃「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元（原價360元），提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。
而「炎上雞翅新春餐」大啖「辣味炸雞2塊＋辣味雞翅4支」也是特價299元（原價358元）；「滿福雞塊新春餐」則是「阿勇雞塊24塊＋可樂系列(M)2杯」，搭配獨家田園醬，特價199元（原價330元），而且套餐可樂還可升級更換大杯或其他飲品，現省131元。