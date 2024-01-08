出門帶傘！明變天「台中以北」全是雨區 選舉前冷氣團急凍剩10度
明（9）日出門上班上課記得帶雨傘！中央氣象署預報員葉致均表示，華南雲雨區明日東移，全台都有降雨機率，其中台中以北、東半部明顯，尤其山區雨勢較持續，平地大多以飄雨為主，週三（1月10日）大陸冷氣團南下，雖然雨勢趨緩，但氣溫逐步下滑，週三深夜至週四（1月11日）清晨、週五（1月12日）清晨最冷，北台灣僅攝氏10至12度，局部地區跌破攝氏10度，選舉日白天回溫明顯，各地體感溫暖。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員葉致均說明，明日華南雲雨區東移，各地降雨機率上升，提醒中部以北、東半部民眾外出記得攜帶雨具，氣溫部分，中部以北早晚低溫攝氏14至16度，其它地區攝氏17至18度，白天高溫北台灣攝氏19至21度，其它地區攝氏23至26度。
葉致均提及，週三將有一波大陸冷氣團抵達，強度還有可能提升至「強烈大陸冷氣團」，當天北台灣白天高溫僅攝氏16至18度，中午過後持續降溫，週三深夜至週四清晨體感最冷，北台灣攝氏10至12度，其它地區攝氏13至15度，局部空曠低區會跌破攝氏10度，週五清晨受輻射冷卻影響，低溫表現也類似。
葉致均指出，週五白天開始，大陸冷氣團就會減弱，各地氣溫回升，環境持續偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，週六選舉日清晨，因為輻射冷卻，各地還是較寒涼，中部以北僅攝氏12至14度，其它地區攝氏15至17，不過白天回溫明顯，全台都可以來到攝氏20以上的高溫，民眾中午後再出門投票，體感可能較為舒適。