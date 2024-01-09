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搭完高鐵他嚇到「下次絕對不坐」！真實理由曝光　乘客搭過全認同

▲台灣高鐵因為快速又便利的特性，成為不少人南北往來的交通工具，最近不少民眾也搶購投票、過年返鄉車票。（示意圖／取自台灣高鐵官網）
▲台灣高鐵因為快速又便利的特性，成為不少人南北往來的交通工具，最近不少民眾也搶購投票、過年返鄉車票。（示意圖／取自台灣高鐵官網）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣高鐵因為快速又便利的特性，成為不少人南北往來的交通工具，尤其像是本週六投票日、接續過年要回家圍爐這種行程，不少北漂族為了節省時間都會選擇高鐵搭乘，往往開搶之後，熱門時段都會銷售一空。不過，就有網友分享「去年搭過高鐵之後，決定不要再搭高鐵返鄉了」其原因曝光後，不少乘客紛紛認同表示「有些站別選址真的選的不佳」。

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有網友在PTT貼文指出「又到了要搶返鄉車票的時候，這次不跟著搶了，以往我都是搭客運返鄉，去年因為卡到事情只好搭高鐵，想說1350元就給他買下去，結果到台南高鐵站之後，搭計程車回到家竟然還要750元......高鐵票加上計程車費用就要2150元，所以就決定下次不搭了，高鐵站選址真的有夠鳥」。

▲（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
▲網友分享過去曾經搭高鐵返鄉，結果不僅花了高鐵票錢，還花了計程車費用，加起來相當昂貴，引起共鳴。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「搭過一次就改回客運了....台中站也是離我家超級遠」、「上次從台中站回到我家，車票700多，計程車費用就500多了，整個黑人問號」、「台南也是啊，從我家到高鐵站要600耶，車票還1350元」、「單趟高鐵我可以客運來回，不然每次回南部都要噴4000」、「我也是這樣的情況，我已經住在台南市區，台南高鐵到台南火車站要450元，超噴錢」。

不過也有人表示「接駁車跟台鐵不是可以轉乘嗎？」、「我看每次接駁車也排隊蠻多人的啊」；但也有人表示「都趕時間了，誰要這麼不方便還搭接駁車跟台鐵」、「這題已經無解了，除了雙北桃園、高雄外，其他真的沒辦法蓋在市區，土地要徵收太難，才會都在比較偏僻的地方，各取所需了，想省時間就是多花錢」。

▲台南高鐵站近日被網友點名是「全台最廢高鐵站」，引發熱議。（圖／讀者提供）
▲有網友曾經返鄉坐高鐵回台南，結果票價已經相當貴，還要再花500元計程車費搭車回家，釣出不少苦主。（圖／讀者提供）
而《NOWnews》記者也曾經實測過兩種交通工具，從台北搭乘客運到台南，和欣客運（其他客運更便宜）來回票價是1260元，因為客運下車站散落市區各站，因此從距離家裡最近的客運站搭乘計程車費用單趟約200元；不過如果是從台北搭乘高鐵到台南，來回票價是2700元；單趟計程車費用到家要價700元，等於返鄉一次搭乘高鐵費用就要花到4100元；而如果是客運則是1660元，差距還是非常大。

實際用「優良計程車」官網計算眾多乘客提到的「台中高鐵烏日站」，從高鐵烏日站搭乘計程車到台中車站大約285元；如果是到一中商圈則是360元；如果是到北屯區的話就要逼近500元，高鐵票價因為比較貴，但礙於高鐵站選址問題，能不能接受這筆額外支出端看乘客自己的選擇，如果有家人能夠接送的話，當然會更好更省錢囉！

▲實際用計程車官網試算，從台中高鐵烏日站到熱鬧的一中商圈，計程車費用大概是360元。（圖/優良計程車官網）
▲實際用計程車官網試算，從台中高鐵烏日站到熱鬧的一中商圈，計程車費用大概是360元。（圖/優良計程車官網）

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