搭完高鐵他嚇到「下次絕對不坐」！真實理由曝光　乘客搭過全認同

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「搭過一次就改回客運了....台中站也是離我家超級遠」、「上次從台中站回到我家，車票700多，計程車費用就500多了，整個黑人問號」、「台南也是啊，從我家到高鐵站要600耶，車票還1350元」、「單趟高鐵我可以客運來回，不然每次回南部都要噴4000」、「我也是這樣的情況，我已經住在台南市區，台南高鐵到台南火車站要450元，超噴錢」。
不過也有人表示「接駁車跟台鐵不是可以轉乘嗎？」、「我看每次接駁車也排隊蠻多人的啊」；但也有人表示「都趕時間了，誰要這麼不方便還搭接駁車跟台鐵」、「這題已經無解了，除了雙北桃園、高雄外，其他真的沒辦法蓋在市區，土地要徵收太難，才會都在比較偏僻的地方，各取所需了，想省時間就是多花錢」。
而《NOWnews》記者也曾經實測過兩種交通工具，從台北搭乘客運到台南，和欣客運（其他客運更便宜）來回票價是1260元，因為客運下車站散落市區各站，因此從距離家裡最近的客運站搭乘計程車費用單趟約200元；不過如果是從台北搭乘高鐵到台南，來回票價是2700元；單趟計程車費用到家要價700元，等於返鄉一次搭乘高鐵費用就要花到4100元；而如果是客運則是1660元，差距還是非常大。
實際用「優良計程車」官網計算眾多乘客提到的「台中高鐵烏日站」，從高鐵烏日站搭乘計程車到台中車站大約285元；如果是到一中商圈則是360元；如果是到北屯區的話就要逼近500元，高鐵票價因為比較貴，但礙於高鐵站選址問題，能不能接受這筆額外支出端看乘客自己的選擇，如果有家人能夠接送的話，當然會更好更省錢囉！