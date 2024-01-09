面試必出現1萬年題！專業人資揭「3關鍵」完美回答：立刻加分
近期接近年後轉職潮，許多人打算離職、跳槽，但面試除了要在部門主管及人資面前留下好印象，還要招架各種問題。對此就有網友求助，每次面試時，主管希望他能回答「3個缺點」，但他都不知道該說什麼才適合。對此就有一名資深外商人資分享3個回答訣竅，可以將缺點轉化成令人刮目相看的優點。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文，他以「面試官：請說出你三個最大的缺點」為題，表示每次面試主管問到「有關自己的三個缺點、弱點及短處」，他都不知道該回答什麼，最多只能說「因為太常幫助別人，所以周遭合作的同事能力都沒起來，導致R/R定義常常被我破壞，害到同team的同事」，讓他求助網友們：「大家都有什麼缺點？認真誠心地發問。」
貼文一出，不少網友舉例，「簡單，缺點就是優點的反面，做事快效率高，就會不夠細心」、「有點工作狂完美主義，要收斂不然同事會不高興本能會任務導向；要刻意才會記得適度人際互動，創造人和會讓事情更順利；自動化地會想幫助別人，所以工作時間總是很忙」。
事實上，根據「1111人力銀行」面試經驗談，一名外商人資指出，面試最主要的目的就是行銷自己。當面試官問到缺點時，求職者應該掌握3個關鍵，第一個就是「講過去的缺點，但現在已經改掉了」，讓面試官覺得求職者具備成長心態，勇於接受挑戰，舉例為「過去我很害怕上台簡報，經過大量的練習後，現在已經侃侃而談」。
第二個關鍵就是「講一個缺點，某種程度上是個優點」，並針對工作性質回答，例如某些工作需要強大耐心及溝通能力，求職者在面試時就可以說「我不太會拒絕人，但樂於助人的個性，建立不錯的人際關係」。
第三個關鍵為「這項缺點，是面試官樂見其成的」，求職者可以在面談時，可以盡量挖掘崗位中缺少的需求，並試著說服面試官，讓對方知道企業缺少的那一塊，只要錄用自己就能截長補短、解決問題，例如「我缺乏實際工作經驗，但在學有國內外實習經驗，讓我有信心能勝任這份工作」。