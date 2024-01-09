明日冷氣團強度「直逼寒流」！北台灣剩下8度 最冷2時段曝光
天氣風險公司分析師歐宗學指出，今（9）日受到華南雲雨區東移影響，全台各地都有局部短暫雨的機會，其中北部及山區降雨較明顯，明（10）日「大陸冷氣團」南下，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，週三深夜至週四清晨，以及週四深夜至週五清晨，苗栗沿海空曠區有低於攝氏8度的低溫，台北則有接近攝氏10度的低溫，選舉日當天氣溫回升，各地白天溫暖舒適。
記者張志浩／綜合報導
賈新興表示，明日抵達的冷氣團強度接近寒流，北台灣全天氣溫都不超過攝氏20度，中午過後氣溫持續下探，最冷的時段在「週三深夜至週四清晨」、「週四深夜至週五清晨」，中部以北要留意攝氏8度甚至以下的低溫，台北早晚也只有攝氏10度。
天候部分，歐宗學表示，明日中南部先轉為多雲到晴天氣，北部、東半部白天雲量仍多並有局部短暫雨，傍晚至入夜降雨會陸續停止，並轉為多雲到晴，雖然天氣會逐漸轉好，但要留意冷氣團南下時可能挾帶境外污染移入，各地空氣品質都有轉差趨勢。
週四冷氣團持續影響、環境偏乾，各地皆為晴到多雲，週五維持相似的天氣型態，各地降雨都較少。中央氣象署提及，週六選舉日清晨，因為「輻射冷卻」各地還是較寒涼，中部以北僅攝氏12至14度，其它地區攝氏15至17，不過白天回溫明顯，全台都可以來到攝氏20以上的高溫，民眾中午後再出門投票，體感較為舒適。