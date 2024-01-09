面試被問「希望待遇多少」！正解超多人答錯：難怪跳槽薪水還很低

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「所謂的依照公司規定，就是原本該開的薪水8折，除非你真的能接受，不然就是誠實寫」、「謹記，只要開低就沒救了，就算錄取也是預期薪水打8折喔」、「我自己是開現職+10%以上囉」、「當初也在煩惱這題，後來是詢問前輩用原本的年薪多35%再除以12月的月薪去填」、「絕對不要寫依公司規定，自己衡量一下專業的價值」、「太多人喜歡回答依公司規定，公司逮到機會就想省錢」。
事實上，1111人力銀行就曾經也有討論過相關題目，他們表示求職者在跟公司談薪水的時候，一定要把握「三不一要」的原則，那就是「絕對不要給出絕對數字」、「不要回答依照公司規定」、「不要勉強自己答應」，而一定要多方詢問該職務的「業界合理薪資範圍」，在有些公司會在試用期過後才調整薪水，面試者也要主動詢問公司的給薪制度，要有對等的資訊。
所以當面試官詢問你「期望待遇是多少」時，最佳的回答是要給出「薪水區間行情」，保留一個空間讓面試官去衡量給薪的情況；另外就是絕對不要「回答依照公司規定」，這個回答絕對是許多新鮮人起薪、跳槽仍然無法獲得高薪的最大主因！
1111人力銀行表示「前面幾步都回答正確之後，最後就是不要勉強自己接受過低、不滿意的薪資條件，直接另尋出路絕對比委屈進公司上班還要好」，現在有許多勞工都是抱持「先有再求好的心態找工作」，但是世代已經不同，慣老闆生態早已被不少人唾棄，勞資雙方是對等的。如果你曾經回答錯誤，下回面試又碰到「期望薪資」考題時，可不要再答錯囉！