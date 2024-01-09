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17年前抱走3千萬！她同家彩券行「又中7.9億頭獎」　中獎2祕訣曝

▲美國一名女子曾在彩券行中了頭獎，獎金高達100萬美元，沒想到17年後她再度於同一間彩券行購買刮刮樂，中獎2500萬美元。（示意圖／取自pixabay）
▲美國一名女子曾在彩券行中了頭獎，獎金高達100萬美元，沒想到17年後她再度於同一間彩券行購買刮刮樂，中獎2500萬美元。（示意圖／取自pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

強運到中大獎3次！美國一名女子曾在彩券行中了頭獎，獎金高達100萬美元（約3150萬新台幣），沒想到17年後她再度於同一間彩券行購買刮刮樂，中獎2500萬美元（約7.9億新台幣），不久後又刮出500美元（約1.6萬新台幣）獎金，連彩券行老闆都對她的好運感到震驚，而她也分享2個購買彩券的中獎祕訣。 

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根據外媒《CBS News》報導，美國麻州波士頓一名女子德熙莉（Desiree Fortini-Craft）日前在西羅克斯伯里社區（WestRoxbury）某間彩券行購買刮刮樂，沒想到竟中了大獎，獎金有2500萬美元。 

事實上，德熙莉17年前也在同一間彩券行，中過100萬美元頭獎，這次刮中大獎之後，德熙莉又重返該間彩券行，希望和老闆合照留念，同時也買了幾張刮刮樂，未料竟又刮中500美元的獎金。 

▲威力彩頭獎連摃 47 期，台灣彩券預估，本期開獎的頭獎獎金上看 31 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金，吸引不少彩迷下注試手氣。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲德熙莉在同一間彩券行中大獎3次，連彩券行老闆都對她的好運感到震驚。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
德熙莉連續中獎的好運氣，讓彩券行老闆路易（Louie Dakoyannis）都直呼「她又中獎了，真是一位幸運的女士」。德熙莉指出，她會先利用這筆錢和未婚夫享受生活，兩人已經安排在加勒比海島嶼阿魯巴（Aruba）度過聖誕節，剩餘獎金則會拿來償還3個孩子的學貸，以及購買一輛新車。 

德熙莉也分享彩券及刮刮樂中獎祕訣，她表示自己平時就有買彩券的習慣，會定期定額購買，此舉大幅增加中獎率。而她購買彩券時，通常都會選擇「雙數號碼」，因為她相信好事成雙。 

▲美國一名男子辛苦打工一輩子，終於幸運中了百萬獎金，卻被親戚全部接收，真相超級悲慘。（示意圖／翻攝pixabay）
▲德熙莉分享彩券及刮刮樂中獎祕訣，她除了會定期定額購買，通常也會選擇雙數號碼。（示意圖／翻攝pixabay）

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