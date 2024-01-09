淡北道路將動工！淡水房價真漲定了嗎　達人抖2前例：免肖想

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淡北道路決標消息曝光後，市場即傳出「淡水房價漲定了」消息。房產KOL「阿宅地產顧問」聞訊直呼：「免肖想！」他在臉書「阿宅-雙碩士地產顧問」粉專上，分享分析道路建設與區域房價的關聯性。
「阿宅地產顧問」指出，淡北剛決標，就有人急著說淡水交通變好，房價漲定了，這話術似曾相識，當初宜蘭雪隧通車之前，也有人說過一樣的話，但是雪隧2006年通車之後，從人口來看，從通車前2006年的46萬人，到2022年減少為44.9萬人，人口一樣流失，而房價部分，依實價與吉家網資料顯示，2013至2022年各縣市房屋年均價十年漲幅排行，宜蘭縣54.7%，排名倒數第3。
此外，「阿宅地產顧問」也點名新北深坑，指出深坑擁有信義快速道路、國道三號兩條道路，到台北101只要10分鐘，但依實價登錄還有吉家網資料顯示，深坑從2018年第4季到2022年第4季，房價漲幅為18.61%，排新北倒數第二。
他直言，「區域就像木炭、交通只是火種」，房價要漲還是要看區域本身，不是交通改善，房價就會漲的，要是區域條件不怎麼樣，腹地小、氣候差，沒有工作機會，不管丟幾顆火種也是生不了火的。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，「淡北道路」除串連北投與紅樹林，並能紓緩交通堵塞問題，從關渡至北士科亦不遠，以近期預售屋案價格水準來看，北士科重劃區成交單價約100萬至至120萬元一、關渡成交單價約6字頭、紅樹林近期預售新建案僅約4字頭上下。紅樹林住宅具有相對低單價優勢，過去以自住需求為主，由於這一帶投資炒作行為少，房價不像其他區域漲幅凶猛，且未來從坪頂路可以銜接「淡北道路」，預估受惠程度會大於其他區域。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也認為，因為新北市淡水區唯一聯外道路為「台2線」，車流量大、車道容量不足，交通尖峰時期總是塞車塞得水泄不通，車陣甚至綿延數公里，淡北道路對生活機能提升很有用，「可以少塞許久」。至於房價部分，他認為是另一回事，畢竟現在房市不好，且以自主為主，房價至少在現在不會有明顯的正相關。
■本文經「阿宅-雙碩士地產顧問」facebook粉專授權引用。原始出處：免肖想！開條路房價就飛天？