台南景點只玩安平算外行！「隱藏農場」門票僅60元　遊客評價曝光

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然而除了這些在排行榜上的景點之外，也有一些是沒有列入觀光署統計的「隱藏景點」，其中近日備受討論的就有位於台南新市的「樹谷農場」，進場門票竟然只要60元，而且還有附贈飼料，對比現在農場一般票價都要200元至250元來看，這樣的票價跟高雄「三桃山森林遊樂園」90元有異曲同工之妙，都屬於在地隱藏版景點。
事實上，樹谷農場前身是奇美善化農場園，位於台南新市南科裡面，農場裡面有許多小動物餵食區一直都是親子的最愛，可以讓小朋友近距離接觸許多可愛小動物，也有烤肉區提供給遊客享受親子相處時光，園區內如果想要體驗騎馬的話，可以花費100元就能加購體驗，也是非常不錯的玩樂選擇。
仔細看台南「樹谷農場」的Google評價，拿下4.5分的高評價，不少遊客去過後都表示「樹谷農場佔地不是很大，但是算是乾淨、沒有臭味，重點是工作人員態度好，門票也非常便宜」、「動物的種類很多，門票$60有包含三種飼料，CP值超高」、「朋友推薦來的隱藏農場，門票竟然只要60元還有附飼料，還適合親子來」、「農場門票60元，兩歲以下免門票，還送三種口味飼料餵食裡面的小動物，很推薦親子來」。
而《NOWnews》記者實際查找「樹谷農場」的位置，附近的景點還有車程23分鐘的「新化老街」、車程11分鐘的「國立臺灣歷史博物館」、車程24分鐘的「南紡購物中心」等，下回來台南如果逛膩安平老街的話，不妨可以參考內行的隱藏農場行程，餵完小動物接續下個行程，晚上再來個夜市完美收尾哦！