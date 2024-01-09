採購幻象戰機收21.36億法郎回扣 逾追訴時效！汪傳浦家5人不起訴
已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，收取法商21.36億法郎回扣，其妻葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲均列貪汙、洗錢共犯而遭通緝，但在去年9月3日追訴權時效完成，台北地檢署今（9）日將葉秀貞及子女5人不起訴。
記者潘千詩／台北報導
汪傳浦原為法國湯姆笙公司在台代理商，在1990年代，前總統李登輝執政時期，政府要採購拉法葉艦、幻象2000戰機及飛彈。未料，負責採購拉法葉艦的前海軍上校尹清楓在1993年間離奇遇害，且汪傳浦於同年間逃亡海外遭通緝，直到2015年1月在英國病逝。
北檢透過法務部取得駐外單位認證的死亡證謬，先就殺人案不起訴，拉法葉艦回扣案經台北地院判決公訴不受理。
至於幻象戰機採購弊案，北檢於2018年6月1日，以汪傳浦死亡為由，處分不起訴。
而涉及連續幫汪傳浦收取法郎21.36億元回扣的妻子葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲等5人也未到案。
北檢指出，葉秀貞等5人依修正前《刑法》規定，追訴權時效為20年，另加計因通緝而停止的5年，共計25年。本案最後犯罪完成日為1998年9月3日，於2023年9月3日追訴權時效完成，自不得再行追訴。
北檢表示，有關沒收，本案經司法互助在國外凍結的葉女等人銀行帳戶資產，依相關規定，仍應繼續凍結。