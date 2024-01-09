新北單價TOP 10豪宅出爐！最低價直逼8字頭　南部買家1原因退縮了

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觀察實價登錄所揭露的成交資料，去年新北市豪宅社區幾乎都位在板橋區，單價大多數在8字頭上下，預售案「勝輝一邸」所揭露的成交單價都在每坪110萬以上，成交總價都超過1億元，不僅推高單價，總價帶也向上攀升，板橋區指標豪宅「橋峰」每坪成交多在8、9字頭，去年也出現總價1億元的交易，由此可見市場上財力雄厚的買方不在少數。
雙北企業主喜愛，南部買方卻步
大家房屋板橋層峰加盟店店東江志亮指出，不動產選擇性信用管制限制高價住宅貸款成數最高4成，以新北市豪宅的總價帶計算，買方需要準備4千萬到8千萬的自備款，一般受薪階級難以負擔，因此買方通常為企業主，近年以電子相關產業居多，另一方面，平均地權條例修法後，法人購買住宅改採許可制，改變買方置產模式，個人名義持有的比例提高，此外，新北豪宅除了雙北買方詢問度高，近期也出現來自南部的買方，但其偏好的價位約在6字頭，對於單價8字頭以上的接受度低。
台北價高掛，新北顯親民
日前據報載，紅樹林指標豪宅「大隱豐盈海」出現買方一次包下2戶，總價1.5億元，其扣除車位單價約41.8萬元，單價幾乎是台北市豪宅的四分之一，郎美囡分析，新北市高端豪宅雖然單價也在9字頭、甚至破百萬，然而比較台北市，就算是非豪宅，只要是新建案都在百萬上下，豪宅開價多在200萬元上下，新北市豪宅的入手門檻相對低，尤其法令及貸款限制下，豪宅買方需自備大筆現金購屋，故新北市能吸引企業主多方置產。