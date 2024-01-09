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豬肉價格攀升！業者揭養豬2大困境　飼料價格恐再上漲

▲近期豬肉價格攀升，專家認為飼料價格有下降空間，但要觀察後續天氣與航運狀況。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲近期豬肉價格攀升，專家認為飼料價格有下降空間，但要觀察後續天氣與航運狀況。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者林志怡／台北報導

近期豬肉價格攀升，再加上農曆春節將近，各界擔憂豬肉價格事否會一路飛漲。對此養豬協會前理事長楊冠章表示，目前台灣的豬隻數量不比往年，國內大廠正在進行豬舍改建，上半年又因為傳染病，導致小豬減少，母豬也持續淘汰，雖飼料價格有下降空間，但有待觀察未來一年的航運情況。

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養豬協會前理事長、中華民國保護動物協會理事長楊冠章表示，現在台灣的豬隻數量較往年來說確實較少，第一個原因是豬肉供應大廠台糖在進行豬舍改建、第二是養豬產業環保壓力增加，不願意投資污染設備的業者就會離場，且部分地方自治法規相當嚴苛。

楊冠章進一步解釋，有些地方自治法規規範，養豬場必須設置在距離住家300到500公尺以上的地方，但沒有規定距離養豬場多遠的地方，不能新設住宅，也因此近年來養豬場總數越來越少。

然而，楊冠章提到，年輕人雞胸肉消費量增加，豬肉需求量相對減少，上半年又因為豬下痢等傳染病，導致小豬產量減少，加上豬肉虧本，業者不願意買小豬，但養母豬生小豬，母豬又一直淘汰，導致現在母豬數量也不夠，現在已經過了夏天很難養豬的季節，豬隻數量應該要相對較多，但端看需求量調節。

楊冠章指出，台灣國產玉米不足以供應畜牧產業需求，但外購飼料就是會被船運限制，以往貨櫃從中國到美國後，台灣會用回頭櫃的價格來買玉米，比正常櫃便宜三分之一，但現在中國到美國的貨櫃變少，散裝船因為需求量下降，導致船期拉長。

楊冠章解釋，目前飼料價格有下降空間，但因為先前的流行病疫情，雞隻、豬隻都死很多，以往可能是10天來一船飼料，在需求量減少後，大約15天才一條船，導致國內庫存下降，如果巴西塞港的話，時間還會拖更久，未來一年的飼料價格要看看會不會航運順暢。

福壽實業董事長洪堯昆指出，近期飼料價格下降0.4元，但後續是否還有降價空間，端看世界行情，而非台灣業者能夠決定，沒有人想做賠本生意，但也沒有人知道後續世界情勢會怎麼走，但依據農民曆推算，今（2024）年可能會有乾旱的情況出現，屆時飼料價格還會上漲。

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