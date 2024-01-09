發行NFT總統就職紀念幣？央行打回票　直言此建議不切實際

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央行指出，非同質化代幣（NFT）是存在區塊鏈上的數位資產，因每枚NFT擁有專屬的數位簽章而有其獨特性，被視為在網路與虛擬環境中，擁有財產的一種方式。基本上，所有種類的數位物件，都可以NFT形式交易，包括圖像、影像、音樂，或是一則簡訊、一則推文，以及虛擬世界環境中的幾塊土地、數位服飾，都可以用NFT形式銷售。
伴隨加密通貨的發展，NFT等加密資產，亦於2021下半年至2022年上半年引發追捧熱潮。2021年底全球NFT市值超過400億美元，幾乎相當於全球藝術品市場的價值。瑞士聖加侖大學財務教授Andrea Barbon表示，2021年整體加密資產市場的榮景，激發投資者對NFT的熱情。與此同時，使用者友善的平台如OpenSea，也讓NFT易於購買及交易。
一般認為，大抵歸因於NFT的新穎性、高報酬承諾，尤其是知名歌手Justin Bieber及巴西足球員Neymar Jr.等名人搶購NFT的加持及NFT俱樂部的創建，致NFT看似有其獨特性，成為在加密社群中的身分地位象徵，進一步擴大了NFT對於投資者的吸引力。2022年1月，NFT單月交易量就達170億美元。
不過，好景不長，NFT熱潮很快地就在2022年下半年消退，當年9月交易量即大跌至4.66億美元，交易量大幅下滑97%；NFT價值出現崩跌，如著名的無聊猿系列NFT及謎戀貓系列NFT，均大幅下跌逾90%。目前，多數NFT恐已一文不值。
央行指出，根據去（2023）年9月，一家加密資產分析平台的研究，檢視了全球逾7萬3千個NFT，發現當中有95%的NFT已毫無價值。過去NFT的盛況有如昨日黃花；近來甚至已被英國主流媒體宣告死亡的命運。
上年3月，瑞士聖加侖大學的研究指出，整體NFT市場存在泡沫，NFT價值的膨脹，更多是來自於投機因素的驅動，而不是基本面因素。NFT市場特點為，許多NFT往往在幾天內或幾個小時內迅速飆漲，價格翻倍，隨後又急遽下跌。
央行也提到，英國財政部為搭上NFT熱潮，曾於2022年4月4日宣布擬創建英國官方版NFT，並指示英國皇家鑄幣廠著手於2022年夏天發行。但在宣布後近12個月期間，英國財政部的NFT計畫卻銷聲匿跡；直到去年3月，英國財政部經濟大臣Andrew Griffith證實，英國皇家鑄幣廠暫不會推出NFT。此一發展，儼然英國財政部已放棄發行NFT的計畫。
外媒指出，大抵歸因於NFT熱潮消退，加以嗣後UST穩定幣與美元脫鉤、加密資產交易所FTX破產，已重創加密資產市場，最終使得英國財政部不得不放棄NFT計畫。也因此，央行在最後也直言，現階段建議央行發行NFT是不切實際的主意。