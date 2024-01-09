秦昊日操12小時暴瘦15公斤　他偷學「魔鬼減肥法」：1天就受不了

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《三大隊》改編自深藍的《請轉告局長，三大隊任務完成》，秦昊的角色「程兵」，為了抓到罪惡至極的兄弟檔強盜殺人犯，不惜一切代價，未料嫌犯「王二勇」在接受審訊時意外身亡，被指過失殺人的程兵因此入獄服刑近10年，他的隊友也受到牽連，但案件另一嫌疑人「王大勇」卻仍然在逃，重獲自由後，他的不甘化作執著，於是和昔日隊友重新集結，展開千里追凶之路。
全劇在日前迎來完結篇，程兵輾轉許多城市，他順著嫌犯王大勇的足跡，擺過地攤，也加入過傳銷組織，甚至當起送水工人，挨家挨戶尋找線索，最終透過身為刑警的直覺跟機智，將整形後隱身的王大勇逮捕歸案。而在追查嫌犯過程中，他遇見了王二勇的女兒「苗苗」（任敏 飾），不被女兒接受的他，在苗苗身上看見女兒的影子，兩人相互救贖，為劇情添加不少暖心看點。
秦昊將《三大隊》人物變化區分為4個階段，第1階段當刑警意氣風發時，他必須要在程兵身上找一些小缺點，讓人物變得鮮明；第2階段他需要展現出獄後的反差，讓大家能夠想像他這些年經歷了什麼；第3階段呈現出他對生活的失望，以及他如何回到人性光明面；第4階段就是讓觀眾理解，他為何仍堅持抓住犯人。他表示，自己從不美化罪犯也不標榜高大上，一個角色太完美的話，那就不是人。
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