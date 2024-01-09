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秦昊日操12小時暴瘦15公斤　他偷學「魔鬼減肥法」：1天就受不了

▲秦昊暴瘦15公斤，魔鬼食譜讓人難以下嚥。（圖／iQIYI提供）
▲秦昊暴瘦15公斤，魔鬼食譜讓人難以下嚥。（圖／iQIYI提供）

記者羅凌筠／綜合報導

秦昊主演的警匪陸劇《三大隊》在愛奇藝熱播，拍了110天、每天12小時，從頭到尾全是秦昊的戲，因此秦昊幾乎沒有休息時間，他還在開拍前瘦了15公斤，劇組直播時，演員范雷好奇問他到底怎麼瘦的，他笑說：「你都不關注我，上網查秦昊減肥法就知道了。」同劇演員效仿他的作法，直喊：「跟著秦昊的食譜吃了1天就難受得不得了。」

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▲秦昊暴瘦15公斤。（圖／iQIYI提供）
▲秦昊感謝拍戲不用感情線。（圖／iQIYI提供）
劇情的時間跨度長達13年，劇中他飾演三大隊刑警隊長「程兵」，因過失殺人入獄服刑近10年，與馬吟吟飾演的三大隊警花「林穎」交情匪淺，秦昊打趣地說：「真的很謝謝導演沒有寫我跟馬吟吟的情感戲。」導演邢鍵鈞對此不解地表示，她在劇中是獨立女性，為何非得跟其他角色有曖昧呢？

▲馬吟吟飾演《三大隊》警花「林穎」。（圖／iQIYI提供）
▲馬吟吟飾演《三大隊》警花「林穎」。（圖／iQIYI提供）
《三大隊》改編自深藍的《請轉告局長，三大隊任務完成》，秦昊的角色「程兵」，為了抓到罪惡至極的兄弟檔強盜殺人犯，不惜一切代價，未料嫌犯「王二勇」在接受審訊時意外身亡，被指過失殺人的程兵因此入獄服刑近10年，他的隊友也受到牽連，但案件另一嫌疑人「王大勇」卻仍然在逃，重獲自由後，他的不甘化作執著，於是和昔日隊友重新集結，展開千里追凶之路。

▲《三大隊》任敏（前）、秦昊雙向救贖。（圖／iQIYI提供）
▲《三大隊》任敏（前）、秦昊雙向救贖。（圖／iQIYI提供）
全劇在日前迎來完結篇，程兵輾轉許多城市，他順著嫌犯王大勇的足跡，擺過地攤，也加入過傳銷組織，甚至當起送水工人，挨家挨戶尋找線索，最終透過身為刑警的直覺跟機智，將整形後隱身的王大勇逮捕歸案。而在追查嫌犯過程中，他遇見了王二勇的女兒「苗苗」（任敏 飾），不被女兒接受的他，在苗苗身上看見女兒的影子，兩人相互救贖，為劇情添加不少暖心看點。

秦昊將《三大隊》人物變化區分為4個階段，第1階段當刑警意氣風發時，他必須要在程兵身上找一些小缺點，讓人物變得鮮明；第2階段他需要展現出獄後的反差，讓大家能夠想像他這些年經歷了什麼；第3階段呈現出他對生活的失望，以及他如何回到人性光明面；第4階段就是讓觀眾理解，他為何仍堅持抓住犯人。他表示，自己從不美化罪犯也不標榜高大上，一個角色太完美的話，那就不是人。

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