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強烈大陸冷氣團報到！北台灣連2天「下探10度」　選舉日天氣出爐

▲明日北台灣全天不超過攝氏20度，最冷的時段落在週四清晨和週五清晨，中部以北低溫攝氏10度左右，局部空曠地區將跌破攝氏8度。（圖／記者葉政勳攝）
▲明日北台灣全天不超過攝氏20度，最冷的時段落在週四清晨和週五清晨，中部以北低溫攝氏10度左右，局部空曠地區將跌破攝氏8度。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

明（10）日「強烈大陸冷氣團」南下侵台，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明日北台灣全天不超過攝氏20度，最冷的時段落在週四清晨和週五清晨，中部以北低溫攝氏10度左右，局部空曠地區將出現攝氏8度以下的氣溫，週六選舉日清晨偏冷，各地區溫攝氏13至15度，白天明顯回暖，全台高溫皆在攝氏20度以上，且無降雨情況，適合出門投票。

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氣象署預報員曾昭誠指出，明日強烈大陸冷氣團來襲，北部及東北部天氣明顯轉冷，北台灣高溫僅攝氏15至18度，中南部攝氏21至23度，中午過後氣溫一路下滑，週四清晨中部以北低溫攝氏10至12度，中南部攝氏12至14度，空曠低區因輻射冷卻影響，將低於攝氏8度。

▲明日強烈大陸冷氣團來襲，北台灣局部空曠地區將出現攝氏8度以下的氣溫，週六選舉日白天體感溫暖。（圖／中央氣象署提供）
▲明日強烈大陸冷氣團來襲，北台灣局部空曠地區將出現攝氏8度以下的氣溫，週六選舉日白天體感溫暖。（圖／中央氣象署提供）
曾昭誠提及，強烈大陸冷氣團預計在週五白天起就會減弱，各地高溫回升至攝氏20度，中南部也有攝氏21度，到了週六選舉日，清晨雖有輻射冷卻，各地低溫攝氏13至15度，但白天開始回溫相當明顯，中部以北皆在攝氏20度以上，南部有機會來到攝氏25度。

曾昭誠表示，明日迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，而隨著乾空氣移入，降雨越晚將有所趨緩，其它地區多雲到晴，週四至下週日環境較乾，各地無明顯降雨，僅東半部地區有零星短暫雨，下週一起東北季風增強，迎風面北部、東半部將再次迎來降雨。

▲明日迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，週四至下週日環境較乾，各地無明顯降雨，僅東半部地區有零星短暫雨。（圖／中央氣象署提供）
▲明日迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，週四至下週日環境較乾，各地無明顯降雨，僅東半部地區有零星短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

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