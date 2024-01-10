CoCo燕麥奶茶「第二杯10元」！星巴克買一送一　珍煮丹每月免費喝

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咀嚼控出動！CoCo都可週三好友日，今天1月10日一日限定，推出嚼嚼停不下來的燕麥奶茶(大)「第二杯10元」！把高纖燕麥加入香濃奶茶中，Q彈口感實在很上癮。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限1月10日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：「買一送一」隱藏優惠
星巴克foodomo限定好友分享，即日起至2月15日每週三至五、不含2月7日至2月14日，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「美式紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來，一杯價格落在63～80元之間，沒想到喝星巴克也能這麼划算。
📌珍煮丹：每月喝免費喝「黑糖經GO杯」 黑糖珍珠鮮奶2杯150元
以招牌黑糖珍珠鮮奶站穩一席之地的珍煮丹，歡慶15週年，推出「壹伍壹拾的珍心」回饋活動。1月10日品牌日當天一日限定，於全台門市購買黑糖珍珠鮮奶(L) 2 杯，可享珍誠價150元，再加贈「珍誠貼紙」乙包(8款)，數量有限、贈完為止。
「珍誠貼紙」是以黑糖珍珠為發想的珍煮丹 OTURＮ醬設計，有著珍珠般圓滾滾的身體，還自帶黑糖蜜入芯後的焦糖色光澤感，結合潮台文青風格與趣味標語，療癒日常；手機重度使用者還有全新LINE主題上架可入手。
珍煮丹還大方宣布「年度暖心大計畫」，體恤女生每月總有幾天不舒服，今起加入珍煮丹官方LINE帳號，每月即可獲得「黑糖經GO杯」免費兌換券乙張。為想來點溫暖的人，以獨家比例黑糖沖入溫熱水，特製溫暖不燙口的黑糖經GO杯，只要憑手機LINE會員至全台門市即可兌換，每人每月限領乙次。
📌Mr.Wish鮮果茶玩家：2款「台灣椪柑」新品 週三會員日優惠
Mr.Wish今起推出2款主打「台灣椪柑」的新品，「甜橘香橙啵啵」鮮榨一整顆椪柑，再加入香甜的柳橙果肉、啵啵晶球及椰果，多料層次號召咀嚼控嚐鮮，冬天想喝暖心手搖熱飲，推薦含一整顆台灣椪柑量的「大橘紅茶」，迎接春節大吉大利。
擁有Mr.Wish會員卡並綁定Mr.Wish APP，在1月的每週三會員日都可享有指定飲品優惠，2款台灣椪柑新品或人氣招牌水果茶「光果茶」，每週都有不同優惠喔。