選舉週10大手搖飲料優惠！星巴克「買一送一」、迷客夏第二杯半價

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星巴克1月8日為上班好夥伴推出好友分享日優惠，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克foodomo限定好友分享，即日起至2月15日每週三至五、不含2月7日至2月14日，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「美式紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來最便宜一杯63～80元之間，實在相當划算。
📌烏弄：新店開幕「買一送一」
烏弄UNOCHA 慶祝高雄岡山維仁店開幕，於1月10日11:00～19:00，推出台灣原茶「買一送一」優惠，包括金萱烏龍、名間鄉冬片仔、碧螺春・綠、阿里山金萱、十八胭脂紅玉、著涎金萱紅都能划算開喝。
提醒大家，優惠僅限L杯，每人限購3組；不限同品項，以價高者計費；限門市現場購買自取；活動飲品可調整甜度/冰量，可另加價點購配料；使用環保杯可折5元（贈送之飲品若使用環保杯將不再予以折價）；不提供外送服務。
📌迷客夏：新店開幕「第二杯半價」
迷客夏新北景新店改裝新開幕，即日起至1月7日，到店單筆消費不限金額可享 同品項飲品「第二杯半價」；外送單筆消費滿 100元 贈送 2 張 10 元折價券（可累贈）。提醒大家，限電話外送/迷點外送、滿額免運費，外送平台不適用。
📌路易莎：咖啡飲品「第二杯半價」
路易莎咖啡黑卡會員優惠4重奏，2月前可享11:00前，咖啡飲品「第二杯半價」；超值早餐＋1元升級「美式黑咖啡」；11:00後，飲品＋蛋糕，「蛋糕」可享9折；憑黑卡點數5點換「任一飲品9折」。
📌一手私藏：新品「第二杯半價」
世界紅茶專賣店「一手私藏」探訪香港大排檔港式餐廳，打造新品「旺角鴛鴦」！使用兩大不同世界的奶茶與咖啡，打造出咖啡濃厚且奶茶滑順的鴛鴦組合。入口後茶香、咖啡香交織出深沉的甘苦滋味；還以仲夏夜紅茶注入鮮凍香檸，創作出「半島凍檸」，酸香不甜膩。即日起至2024年1月7日，一手私藏全台門市冬季新品旺角鴛鴦「第二杯半價」優惠，兩杯只要98元（原價兩杯130元）。
📌cama café：新品嚐鮮「折扣10元」
迎接2024，連鎖咖啡品牌 cama café 再度攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持，選用象徵「富桂」與「圓滿」的台灣在地桂圓結合咖啡，推出期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」。
過年應景兩款限定飲品，即日起於全台 cama café 街邊店門市（不包含豆留系列旗艦店）販售，即日起至1月23日，可享嚐鮮「折扣 10 元」優惠。
📌BLIKE：免費加料！升級大杯不加價
歡慶「BLIKE」台北延吉店2024年1月1日開幕，整個1月都享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價、或中杯「現折10元」；還可享有獨家活動，現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。
📌TEA TOP：秀「排骨便當」免費送「仙楂108」茶王
TEA TOP第一味岡迎接2024年就玩創意，一日限定1月8日到全台門店，秀出手中的「排骨便當」給店員看，就免費送「仙楂108」茶王（每店限量50杯），還幽默提醒是要出示排骨便當本人，照片不算。
並加碼1月9日至1月14日，出示排骨便當、或購買排骨便當的發票，也能享仙楂108「現折10元」優惠；建議手搖飲料控們，TEA TOP的「仙楂108」茶王點微糖微冰最順口。
📌翰林茶館：國宴珍奶限時特價99元
翰林茶館創辦人堅持黃金比例，選用特優質斯里蘭卡紅茶加入濃郁鮮奶，調配出「國宴珍奶」最佳風味，大方預告一月每週六日16:00～17:00，限時特價「國宴珍奶99元」。提醒大家，黃金比例恕無法調整糖度；數量有限，每日售完為止（每次限購2杯）。
📌旺月捌：任選草莓新品「兩杯9折」
即日起至2024年1月14日，「任選兩杯草莓新品9折」、任選一杯薑汁系列88折回饋。