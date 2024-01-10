中國發射衛星警報大響！任務爆已執行200次 眾困惑：怎突然嚇人
中國大陸昨（9）日下午15時許，成功發射一枚搭載「愛因斯坦探針衛星」的長征火箭，結果台灣各地民眾陸續收到國防部為此發布的防空警報，引起廣大討論。而根據了解，這枚火箭是由位於四川的西昌衛星發射中心成功發射，不過尷尬的是，該發射中心已經進行了200次的發射任務，過去民眾都沒有收過警報，然而卻在台灣大選前夕突發警報，讓不少人好奇「為何過去都沒有，就只有這次有呢？」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「說真的，在網路上都可以查到一大堆的公開資料，就連今年底的發射排程都已經公開，為什麼就只有這次有國家警報嚇人呢？平常其實也都有在發射啊？」貼文曝光，不少人紛紛回應「是真的有點離譜.....」、「查資料說這早就已經是公開的東西，而且過去也執行很多次了...真的很無言」。
根據《新華社》2022年報導，內文就提到，中國在2022年11月西昌衛星發射中心完成發射任務次數已達200次，是中國大陸首個完成200次發射的航天發射中心，但是在過去台灣的民眾並沒有收到任何像這次國家級警報的內容。
更從去年來看，包括4月、11月、12月等也都有中國發射衛星飛越台灣上空的消息，像是去年的12月30日上午8時14分時，中國也於甘肅酒泉衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑朝東海及西太平洋方向，經過台灣東北空域上空，高度位於大氣層外，對台灣無危害。國防部也是回應「國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處」但也沒有發過警報。
而這次適逢總統大選前夕，突然發布這個國家級警報，不少人都是一頭霧水。對於為何會發布警報，國防部則回應，因偵獲中共西昌衛星發射中心發射長征運載火箭，進入我防空識別區，並由台南經台東後，脫離我防空識別區。考量其實際飛行路徑，與預告之衛星發射路徑有所差異、飛行軌跡異常，可能對地面造成風險，國軍即運用國家告警系統，以空中威脅警告、簡訊方式告知國人提高警覺。