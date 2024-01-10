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中國發射衛星「漢堡王速發優惠警報」！六福村現身回4字文章沒了

▲中國昨9日發射衛星，結果國防部發布國家級警報，漢堡王也火速跟風發出「優惠警報」，引起正反兩面評價。（圖／張勵德攝）
▲中國昨9日發射衛星，結果國防部發布國家級警報，漢堡王也火速跟風發出「優惠警報」，引起正反兩面評價。（圖／張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

中國昨（9）日下午15時許，成功發射一枚搭載「愛因斯坦探針衛星」的長征火箭，國防部對此發布國家級防空警報，引起民眾廣大討論。然而同一時間正當大家還在困惑時，有許多業者搭上「國家級警報」熱潮，在臉書上發布「優惠警報」的消息，結果引發正反兩派的討論，其中是遊樂園六福村打頭陣，後來速食業者漢堡王也跟進，結果六福村在漢堡王的貼文留言「保重兄弟」之後，漢堡王的貼文現在已經消失。

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昨天15時許，國防部以中英文形式發出國家級警報，指出中國大陸在9日下午3時04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，如果有發現不明物體，請通報警消人員處理。結果警報卻是留下國防部的聯絡電話，還包括一些英文上的翻譯有所錯誤，國防部也對此致歉。

▲國防部稍早發出「國家級警報」內容指出，中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全；若發現不明物體，通報警消人員處理。（圖／NOWnews資料照）
▲國防部9日下午發出「國家級警報」內容指出，中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全；若發現不明物體，通報警消人員處理。（圖／NOWnews資料照）
然而，在警報發出後沒多久，人氣遊樂園「六福村」立刻掌握流量密碼，直接在臉書以字卡的方式貼文「六福村已於15：21發射一堆優惠，已飛越至官網中，請民眾注意別錯過」讓不少民眾大讚「小編可以喔！跟緊時事」不過也有人認為「如果是真的還能開這種玩笑嗎？無聊當有趣」、「拿國家可能發生的危難，來當行銷手法真的不行」。

▲今（9）日全台灣人的手機都被「國家級警報」洗版，六福村立即發出優惠文。（圖／取自六福村臉書）
▲（9）日全台灣人的手機都被「國家級警報」洗版，六福村立即發出優惠警報文。（圖／取自六福村臉書）
而後來速食業者「漢堡王」也在臉書粉專跟上，貼文寫下「漢堡王早於15：57發射超多優惠與買一送一，以飛越至官網中，請堡民們不要錯過，若發現熱量失守，請通報親朋好友一起堡腹處理」結果當時候已經是優惠警報的前輩六福村小編就留言「兄弟保重」四個字。

應該是因為該宣傳手法造成正反兩面的評價關係，眼看漢堡王可能也會被炎上，六福村出言相勸，結果截至今天上午8時，漢堡王的「優惠警報」文章已經消失下架；而六福村的優惠警報貼文仍然在，留言還是不斷的增加當中，稱讚、責罵都有，有網友則笑稱「可能是因為漢堡王最近有漲價，所以大家才想說你會有什麼優惠，只是在蹭而已」。

▲漢堡王在昨天國家警報之後，也發出「優惠警報」的貼文，結果也引發正反兩面的評價，已經有經驗的「六福村」也到貼文留言「兄弟保重」，該貼文現在已經刪除。（圖/翻攝漢堡王臉書）
▲漢堡王在昨天國家警報之後，也發出「優惠警報」的貼文，結果也引發正反兩面的評價，已經有經驗的「六福村」也到貼文留言「兄弟保重」，該貼文現在已經刪除。（圖/翻攝漢堡王臉書）
 

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