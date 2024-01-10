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今起壽司郎「松葉蟹殺5折」才40元！開箱9款螃蟹大軍：老饕必吃它

▲開箱壽司郎歡慶40週年「大感蟹祭」9款螃蟹大軍，必吃「水煮松葉蟹殺5折」只要40元，老饕暴動的人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」也一起回歸，菜單一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開箱壽司郎歡慶40週年「大感蟹祭」9款螃蟹大軍，必吃「水煮松葉蟹殺5折」只要40元，老饕暴動的人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」也一起回歸，菜單一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

壽司郎歡慶40週年大請客！2024首度開吃「4款必吃壽司＋烏龍麵」170元下午茶優惠，今（10）日起推出大感蟹祭，《NOWnews今日新聞》帶大家開箱9款螃蟹大軍，爽吃「水煮松葉蟹殺5折」只要40元，最多老饕點名的人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」也一起回歸，菜單一次整理。

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迴轉壽司控睽違一年，總算再度迎接螃蟹季，適逢壽司郎歡慶40週年，即日起至1月28日開吃「大感蟹祭」，特別選出原價80元一貫的「水煮松葉蟹」下殺5折、特價40元回饋消費者。沒有過多調味、簡單水煮的松葉蟹腳，吃得到鹹鮮自然海味，當然要趁半價優惠吃起來。

▲「水煮松葉蟹」殺5折只要40元（原價80元），是不少人鎖定的必吃目標。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「水煮松葉蟹」殺5折只要40元（原價80元），是不少人鎖定的必吃目標。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」120元、「螃蟹奶油可樂餅」60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」120元、「螃蟹奶油可樂餅」60元。（圖／記者蕭涵云攝）
推薦菜色有豪邁使用整節蟹腿的新鮮「生松葉蟹」60元，以及「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」120元、「蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦」60元，可以一盤兩吃， 一次享受蟹膏、蟹肉大滿足。

▲平時動不動就讓粉絲敲碗的「辣醬軟殼蟹」總算回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲平時動不動就讓粉絲敲碗的「辣醬軟殼蟹」總算回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
而最多老饕點名的人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」，雙雙售價60元也一起回歸了，讓人難以抵擋的軟殼蟹，是很多低調民眾的心頭好，上一次出現在菜單可是半年前，鐵粉務必把握時間開吃；而頭號粉絲不只喊聲開吃，還貼心在粉專提醒，「奶油可樂餅跟岩漿一樣，貓舌注意」，暗示剛炸好上桌的可樂餅，一咬下酥脆外皮、可是會有熱燙內餡滑入口，小心可別燙傷了。

▲壽司郎「大感蟹祭」即日起至1月28日，因為食材屬期間限定、售完為止，螃蟹控們把握時間開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「大感蟹祭」即日起至1月28日，因為食材屬期間限定、售完為止，螃蟹控們把握時間開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
熱愛濃郁級口感的粉絲，則推薦「蟹膏蟹肉海苔包」40元、「蟹膏軍艦」40元；這次還推出充滿濃醇螃蟹風味的「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，湯頭以燒烤出鮮味與香氣的大量螃蟹，熬煮濃縮成精華、再搭配味噌湯底，並豪邁加入蟹膏、蟹肉及蟹腿肉，收服螃蟹控。

▲「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，記得上桌不要等太久，湯汁容易被麵吸乾喔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，記得上桌要趕快吃，不然湯汁容易被麵吸乾喔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隨這波也悄悄上市的焙茶霜淇淋，推薦可灑入桌上的綠茶粉隱藏吃法。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隨這波也悄悄上市的焙茶霜淇淋，推薦可灑入桌上的綠茶粉隱藏吃法。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，藏壽司則宣布1月19日起，開搶台灣限定聯名三麗鷗13款扭蛋！新春限定讓人氣主角Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿與酷洛米，穿上日本和服搭配浪漫春櫻，夢幻兌換4款磁鐵書籤、4款櫻花吊飾及5款鮮度君吊飾；最特別的是，這次不只把鮮度君的透明蓋設計成角色造型，還打造將近4公分尺寸的特賞「櫻花凱蒂」，精緻度雙雙大升級。

▲台灣限定！藏壽司X三麗鷗13款扭蛋，1月19日開搶。（圖／藏壽司提供）
▲台灣限定！藏壽司X三麗鷗13款扭蛋，1月19日開搶。（圖／藏壽司提供）
▲這次聯名特別把鮮度君的透明蓋設計成角色造型，還打造將近4公分尺寸的特賞「櫻花凱蒂」。（圖／藏壽司提供）
▲這次聯名特別把鮮度君的透明蓋設計成角色造型，還打造將近4公分尺寸的特賞「櫻花凱蒂」。（圖／藏壽司提供）

獨／壽司郎感蟹季「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元：40週年大請客

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