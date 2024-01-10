今起壽司郎「松葉蟹殺5折」才40元！開箱9款螃蟹大軍：老饕必吃它
壽司郎歡慶40週年大請客！2024首度開吃「4款必吃壽司＋烏龍麵」170元下午茶優惠，今（10）日起推出大感蟹祭，《NOWnews今日新聞》帶大家開箱9款螃蟹大軍，爽吃「水煮松葉蟹殺5折」只要40元，最多老饕點名的人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」也一起回歸，菜單一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
迴轉壽司控睽違一年，總算再度迎接螃蟹季，適逢壽司郎歡慶40週年，即日起至1月28日開吃「大感蟹祭」，特別選出原價80元一貫的「水煮松葉蟹」下殺5折、特價40元回饋消費者。沒有過多調味、簡單水煮的松葉蟹腳，吃得到鹹鮮自然海味，當然要趁半價優惠吃起來。
推薦菜色有豪邁使用整節蟹腿的新鮮「生松葉蟹」60元，以及「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」120元、「蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦」60元，可以一盤兩吃， 一次享受蟹膏、蟹肉大滿足。
而最多老饕點名的人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」，雙雙售價60元也一起回歸了，讓人難以抵擋的軟殼蟹，是很多低調民眾的心頭好，上一次出現在菜單可是半年前，鐵粉務必把握時間開吃；而頭號粉絲不只喊聲開吃，還貼心在粉專提醒，「奶油可樂餅跟岩漿一樣，貓舌注意」，暗示剛炸好上桌的可樂餅，一咬下酥脆外皮、可是會有熱燙內餡滑入口，小心可別燙傷了。
熱愛濃郁級口感的粉絲，則推薦「蟹膏蟹肉海苔包」40元、「蟹膏軍艦」40元；這次還推出充滿濃醇螃蟹風味的「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，湯頭以燒烤出鮮味與香氣的大量螃蟹，熬煮濃縮成精華、再搭配味噌湯底，並豪邁加入蟹膏、蟹肉及蟹腿肉，收服螃蟹控。
另外，藏壽司則宣布1月19日起，開搶台灣限定聯名三麗鷗13款扭蛋！新春限定讓人氣主角Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿與酷洛米，穿上日本和服搭配浪漫春櫻，夢幻兌換4款磁鐵書籤、4款櫻花吊飾及5款鮮度君吊飾；最特別的是，這次不只把鮮度君的透明蓋設計成角色造型，還打造將近4公分尺寸的特賞「櫻花凱蒂」，精緻度雙雙大升級。