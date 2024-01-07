台灣農場別只會玩張美阿嬤！「隱藏王者」公開了　遊客玩過回不去

獨／壽司郎感蟹季「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元：40週年大請客

▲台灣壽司郎40週年將回歸「大感蟹祭」，人氣「水煮松葉蟹」砍半價只要40元、鮭魚每貫20元，超狂請客回饋、聯名《間諜家家酒》安妮亞週邊最後一波、下午茶隱藏優惠一次整理。（圖／壽司郎提供）
▲台灣壽司郎40週年將回歸「大感蟹祭」，人氣「水煮松葉蟹」砍半價只要40元、鮭魚每貫20元，超狂請客回饋、聯名《間諜家家酒》安妮亞週邊最後一波、下午茶隱藏優惠一次整理。（圖／壽司郎提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣壽司郎40週年放大絕！繼再度聯名動漫神作《SPY×FAMILY 間諜家家酒》推超萌安妮亞週邊，被《NOWnews今日新聞》挖出隱藏優惠170元下午茶爽吃「4款必吃壽司＋烏龍麵」後；睽違一年即將正式回歸「大感蟹祭」，期間限定9款螃蟹全出籠，人氣「水煮松葉蟹」還直接砍半價、只要40元就能大啖，還有國人最愛的鮭魚每貫20元，超狂請客回饋一次整理。

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📌壽司郎40週年大感蟹季！「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元超狂請客
歡慶壽司郎40週年，2024一月第一檔優惠活動，就大方回歸睽違一年的「感蟹祭」，1月10日起期間限定9款螃蟹全出籠，包括「蟹膏蟹肉海苔包」40元、⁣「蟹膏軍艦」40元，還有⁣鐵粉最愛的「螃蟹奶油可樂餅」60元，大啖「生松葉蟹」、「⁣辣醬軟殼蟹」、「⁣蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦」都只要60元⁣。

▲壽司郎40週年大感蟹季！9款螃蟹全出籠，「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元超狂請客。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲壽司郎40週年大感蟹季！9款螃蟹全出籠，「松葉蟹砍半價」只要40元。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
更狂的是，今年「水煮松葉蟹」竟然直接砍半價、只要40元就能大啖，另有「大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉」120元、還有「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，號召螃蟹控一起吃爆了。！

而且同檔期還有國人最愛的「炙烤鮭魚腹」每貫20元、「炙烤半生鮪魚」60元可以吃⁣，簡直瘋狂請客耶！還連甜點控都不放過，一起開吃焙茶季，只要60元就能吃到「丸久小山園焙茶霜淇淋」、「焙茶牛奶綜合霜淇淋」，飯後點心就決定是這兩款了。

▲集滿 10 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組。（圖／台灣壽司郎提供）
▲集滿 10 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組。（圖／台灣壽司郎提供）
📌壽司郎x間諜家家酒！最後一波「小提包」開搶
台灣壽司郎再度聯名動漫神作《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，全新集點活動即將走到最後一波，凡於壽司郎店內單筆消費滿300元，即可獲得1點，除了間諜家家酒 2024 桌曆、醬料碟，1月9日起集滿 10 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組（全台限量 9000 個，數量有限換完為止）。

▲壽司郎平日內用限定「4款必吃壽司＋烏龍麵」下午茶套餐只要170元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎平日內用限定「4款必吃壽司＋烏龍麵」下午茶套餐只要170元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌壽司郎下午茶隱藏優惠！「4款必吃壽司＋烏龍麵」170元
台灣壽司郎默默推出下午茶套餐，每週一至週五14:00～16:30，推出平日限定、僅供內用的下午茶套餐，大啖生鮭魚、鮪魚、赤蝦、玉子4款人氣壽司各一貫，再搭配放滿天婦羅麵衣的烏龍麵，「4款必吃壽司＋烏龍麵」只要170元，掀起鐵粉瘋傳。

▲藏壽司雙12開吃「冬鮮時選」新菜，售價為40元～80元。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司新年「開運鮮饗」40元起、3款金爆巧克力甜點新上市。（圖／藏壽司提供）
📌藏壽司「開運鮮饗」40元起！3款金爆巧克力甜點
藏壽司新年推出「開運鮮饗」開運三品，爽吃炙烤明太子鮭魚、鮮蝦佐石澤沙拉醬、蟹風味棒鮮蝦手卷，都只要40元就能滿足；1月9日起還將一次推出3款金爆巧克力甜點，包括濃黑70%巧克力蛋糕、巧克力泡芙塔、爆爆焦糖莓果巧克力聖代，收服甜點控。

獨／壽司郎開賣下午茶！隱藏優惠「4款必吃壽司＋烏龍麵」170元

壽司郎x間諜家家酒！4款週邊一次整理　爭鮮20款壽司「全減5元」

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