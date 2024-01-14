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藏壽司x三麗鷗13款扭蛋！櫻花凱蒂、大耳狗戰人氣　暗黑角色爆紅

▲藏壽司2024與超人氣三麗鷗聯名，13款新春扭蛋1月19日開搶，一次整理Hello Kitty「櫻花凱蒂」、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷洛米打造的磁鐵書籤、櫻花吊飾、鮮度君。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司2024與超人氣三麗鷗聯名，13款新春扭蛋1月19日開搶，一次整理Hello Kitty「櫻花凱蒂」、美樂蒂、大耳狗喜拿、酷洛米打造的磁鐵書籤、櫻花吊飾、鮮度君。（圖／藏壽司提供）

記者蕭涵云/綜合報導

以扭蛋抽獎遊戲聞名的「藏壽司」，2024與超人氣三麗鷗聯名，13款新春扭蛋1月19日開搶！超狂打造將近4公分尺寸的特賞「櫻花凱蒂Hello Kitty」，還有「2023三麗鷗肖像大賞」冠軍大耳狗喜拿，因動畫《我愛美樂蒂》爆紅的暗黑角色酷洛米，也成為這波收藏主角，一次整理磁鐵書籤、櫻花吊飾、鮮度君吊飾。

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藏壽司打造台灣限定，聯名三麗鷗13款扭蛋1月19日至3月21日開搶！新春限定的4位主角，鎖定神級偶像Hello Kitty、人氣越來越高的美樂蒂，還有「2023三麗鷗肖像大賞」冠軍大耳狗喜拿，以及因動畫《我愛美樂蒂》爆紅的暗黑角色酷洛米。

讓主角們穿上日本和服搭配浪漫春櫻，夢幻兌換4款磁鐵書籤、4款櫻花吊飾及5款鮮度君吊飾；最特別的是，這次不只把鮮度君的透明蓋設計成角色造型，還打造將近4公分尺寸的特賞「櫻花凱蒂」，精緻度雙雙大升級。

▲藏壽司x三麗鷗4款磁鐵書籤。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司x三麗鷗4款磁鐵書籤。（圖／藏壽司提供）
📌4款磁鐵書籤！被櫻花包圍
新年讓Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿，充滿日本櫻花意境，不只4位主角臉上都有櫻花點綴，還與不同顏色的碩大櫻花一起綻放可愛，沿著花朵邊緣特別打造的造型，更添活潑感。

▲藏壽司x三麗鷗4款櫻花吊飾。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司x三麗鷗4款櫻花吊飾。（圖／藏壽司提供）
📌4款櫻花吊飾！穿上新年和服
同樣是Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿，換上限定新年和服，超萌和大家拜年。整個吊飾都被春意滿滿的櫻花包圍，不管別在包包上或當作鑰匙圈使用，都一秒心情變好。

▲藏壽司x三麗鷗4公分特賞「櫻花凱蒂」。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司x三麗鷗4公分特賞「櫻花凱蒂」。（圖／藏壽司提供）
📌5款鮮度君吊飾！4公分特賞「櫻花凱蒂」
藏壽司經典「鮮度君」與三麗鷗4位主角結合，不只在鮮度君中放入三麗鷗公仔，還特別將鮮度君的透明蓋設計成該位角色造型，讓鐵粉直接投降。這次還突破以往，打造將近4公分尺寸的特賞「櫻花凱蒂」，精緻度雙雙大升級。

▲藏壽司x三麗鷗5款鮮度君吊飾。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司x三麗鷗5款鮮度君吊飾。（圖／藏壽司提供）
新年還推出「開運鮮饗」開運三品，爽吃炙烤明太子鮭魚、鮮蝦佐石澤沙拉醬、蟹風味棒鮮蝦手卷，都只要40元就能滿足；還有3款金爆巧克力甜點，包括濃黑70%巧克力蛋糕、巧克力泡芙塔、爆爆焦糖莓果巧克力聖代，收服甜點控。

▲左起：「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」120元、「水煮松葉蟹」半價40元（原價80元）「螃蟹奶油可樂餅」60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」120元、「水煮松葉蟹」半價40元（原價80元）「螃蟹奶油可樂餅」60元。（圖／記者蕭涵云攝）
而壽司郎則歡慶40週年，即日起至1月28日開吃「大感蟹祭」，特別祭出「水煮松葉蟹」殺半價只要40元（原價80元）！推薦難得一見「生松葉蟹」、「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」，還有人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」共9款螃蟹大軍；還有每貫20元的「炙烤鮭魚腹」、「炙烤半生鮪魚」、「丸久小山園焙茶霜淇淋」都能爽吃。

▲平時動不動就讓粉絲敲碗的「辣醬軟殼蟹」總算回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲平時動不動就讓粉絲敲碗的「辣醬軟殼蟹」總算回歸。（圖／記者蕭涵云攝）

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