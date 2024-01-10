辦房貸隱藏費用也不少！這銀行補貼設定費 轉貸1500萬現省1.8萬
國內銀行競爭激烈，房貸也是各銀行必爭之地，不僅比利率誰最低，搶攻房貸市場，銀行除推出「零接觸」全線上申辦房貸業務，甚至祭出全台獨家的「100％補貼設定費」，讓房貸戶轉換幾乎0成本，以轉貸1500萬房貸為例，就可節省1萬8千元的設定費用。
記者顏真真／台北報導
因應疫情後的線上金融服務趨勢，純網銀將來銀行在去年推出全台首創的「零接觸」房貸服務，線上申辦僅需10至20分鐘，大幅節省客戶跑分行的時間的舟車勞頓，尤其去年4月起試辦雙北、桃園地區即廣受客戶喜愛，7月納入新竹地區後，更是受到龐大科技業用戶的熱情迴響，現在更把「線上申辦房貸」更延伸至台中市，將來銀行預計今年將再陸續開辦台南、高雄地區，達成「六都大滿貫」目標。
此外，根據將來銀行內部數據分析，有高達9成客戶選擇轉增貸，平均金額約1020萬元，轉貸後利率約省0.1至0.5個百分點，換算下來每年節省利息支出達1至5萬元。
為搶攻房貸市場，將來銀行除購置新房或是現有房貸者轉貸皆可享受便利的線上申辦服務，並提供最低2.06%起地板價及最長分30年還款，更祭出全台獨家「100％補貼設定費」，多名房貸轉貸客戶都認為轉貸後不只減少每月還款金額，而全額補貼設定費，讓房貸戶轉換幾乎0成本，以轉貸1500萬房貸為例，就可節省1萬8千元的設定費用。
此外，隨政府規劃推動「智慧不動產登記計畫」，網路申辦金融機構抵押權設定及塗銷登記可望於今年開放，將來銀行表示，待政府公告上線後，現行「全線上申辦」房貸業務可望進化為「全線上房貸」。