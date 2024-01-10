3萬元房貸補貼最後一波領錢時間曝！這4縣市人拿最多 一鍵查進度
3萬元房貸補貼上月29日截止受理申請，國土管理署今（10）最新統計，累計收到將近77萬件申請，目前核定近49萬件、核撥金額超過146億元，依據貸款抵押地區統計來看，核定戶集中在新北市、桃園市、臺中市及高雄市，占總核定數的60.25%。趕在截止期限前申請卻還沒收到通知的民眾別擔心，國土署仍在持續審核中，最後一批發錢時間預計在本月底發布。
記者徐銘穗/綜合報導
為照顧中低薪房貸族，政府去（2023）年6月1日開辦「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，也就是3萬元房貸補貼，經審查合格者的3萬元定額支持金也直接存入核定戶內。
國土署今（10）表示，專案上月29日截止受理申請，民眾申請件數累計近77萬，醉心核定近49萬件，核撥金額逾146億元；另依據貸款抵押地區統計來看，核定戶集中在新北市、桃園市、臺中市及高雄市，占總核定數的60.25%。
趕在最後截止期限申請的民眾，要是還沒收到通知也別擔心，國土署表示，目前仍持續在審核中，最後一批發錢時間預計在本月底發布。進度查詢網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/