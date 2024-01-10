肯德基尾牙「買一送一」！66元套餐　「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元

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肯德基尾牙端出人氣點心「買一送一」，開嗑4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)共3款買一送一！3組下殺近5折的下午茶套餐，只要划算66元就能爽吃：
「草苺起司冰淇淋大福＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」
「香酥脆薯(中)＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」
「4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」
📌 「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元！預訂快取「加1元多一件」
除了個人獨享雞腿堡等澎派套餐149元起；肯德基還有2組5塊炸雞桶必吃推薦！
優惠代碼「40558」爽吃「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」只要299元
優惠代碼「40451」則是「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價269元
而且現在使用「預訂快取」線上點餐預訂、到現場取餐外帶；或使用店內「
📌達美樂16吋「起司火山四喜披薩」半價549元
達美樂打造16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，自帶超狂熔岩，共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起；套餐則是「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起就能香濃起司沾好沾滿。