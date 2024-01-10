台南景點別只會玩安平！「隱藏版農場」門票僅60元　遊客評價曝光

肯德基尾牙「買一送一」！66元套餐　「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

尾牙靠肯德基「買一送一」打牙祭！尤其上校雞塊「買4送4」要把握，還有玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都能「買一送一」；划算66元下午茶套餐，還有「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元優惠，1月12日起爽吃15天。達美樂開賣16吋「起司火山四喜披薩」，直接祭出外帶半價549元起好康回饋。

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📌肯德基「買一送一」！66元下午茶套餐一次整理
肯德基尾牙端出人氣點心「買一送一」，開嗑4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)共3款買一送一！3組下殺近5折的下午茶套餐，只要划算66元就能爽吃：
「草苺起司冰淇淋大福＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」
「香酥脆薯(中)＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」
「4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」

▲肯德基優惠代碼「40558」，尾牙開吃「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元優惠。（圖／肯德基提供）
▲肯德基優惠代碼「40558」，尾牙開吃「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元優惠。（圖／肯德基提供）
📌 「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元！預訂快取「加1元多一件」
除了個人獨享雞腿堡等澎派套餐149元起；肯德基還有2組5塊炸雞桶必吃推薦！
優惠代碼「40558」爽吃「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」只要299元
優惠代碼「40451」則是「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價269元

而且現在使用「預訂快取」線上點餐預訂、到現場取餐外帶；或使用店內「手機掃碼QR code點餐」，購買XL套餐可享加1元「多一件蛋撻」，購買桶餐可享加1元「多一件炸雞」。

▲「咔啦脆雞Q蝦堡」一推出就銷量不錯，火速回歸再開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基個人獨享雞腿堡等澎派套餐149元起。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂16吋「起司火山四喜披薩」半價549元
達美樂打造16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，自帶超狂熔岩，共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起；套餐則是「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起就能香濃起司沾好沾滿。

▲號召同事一起開吃套餐，還可以把香烤薯球、烤雞條都拿來沾滿起司。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂超狂開賣16吋「起司火山四喜披薩」，自帶熔岩什麼都可以拿來沾。（圖／記者蕭涵云攝）

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