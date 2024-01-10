台北市房價M型化！信義區車程5分鐘、1坪差136萬 專家也驚呆
被稱為「天龍國」的台北市房價高得嚇人，但其中最精華的信義區與大安區，卻被發現新建案房價呈現M型化，以信義區2023最高單價每坪218萬元，與最低單價每坪82萬元建案為例，兩案一坪相差136萬元，且距離僅5分鐘車程；而大安區最高價與最低價更是一坪相差190萬元，且距離僅10分鐘車程，讓專家也驚嘆不已。
記者徐銘穗/綜合報導
信義計畫區中的「松雍」案每坪最高成交達218萬元，為2023最高單價，但距離松雍開車只要5分鐘，位於吳興生活圈的「信義CASA」，每坪成交價則為82萬，兩案一坪相差136萬。
而大安區，2023年敦化南路預售案「敦南霖園」成交達每坪282.1萬，而位在敦南霖園不遠的臥龍街推案「大安富御」，每坪91萬元，兩者單價相190萬，開車僅僅只相距10分鐘。
《聯合新聞網》報導，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，開車相差5分鐘，房價一坪相差136萬，乍聽令人驚呆，不可思議，但這正是高房價區的真實寫照。他表示，若購屋者想買大安與信義區，在預算有限下，改挑選相對平價的路段，每坪就可省下百萬以上的價差，圓夢機會也會比較大，更可以省下大把的購屋預算。
不過陳傑鳴也提醒，目前大安、信義區平價路段，如臥龍生活圈、吳興生活圈一帶，都有市容老舊，區內老屋多，靠山區、多雨或是有鄰近殯葬業的缺點，學區也不是熱門的學區，購屋者挑選時還是要多評估需求。