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S.H.E姐妹關係生變！飛輪海有先例　炎亞綸「不是朋友」惹火粉絲

▲S.H.E今日傳出姐妹生變消息，其實師弟們「飛輪海」早有先例，解散後炎亞綸（下排右）坦承「不是朋友」來形容他與團員的關係，引發粉絲怒火。（圖 / 翻攝微博）
▲S.H.E今日傳出姐妹生變消息，其實師弟們「飛輪海」早有先例，解散後炎亞綸（下排右）坦承「不是朋友」來形容他與團員的關係，引發粉絲怒火。（圖 / 翻攝微博）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人Ella陳嘉樺今（10）日傳出與好姐妹Hebe關係生變，全因老公兼經紀人賴斯翔從中做梗，擔心電影找來她們拍攝會影響Ella在中國的市場，在背後偷偷捅老婆的好姐妹一刀，引發討論。事實上，團體好兄弟、好姐妹鬧翻並非第一次，像是已解散的「飛輪海」成員炎亞綸，過去多次公開承認與汪東城、辰亦儒「不是朋友！」一度造成爭議。

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時間回到2012年，歷經吳尊退出、成員各自從事個人事業後，飛輪海形同解散，結束7年團體生活。2年後，炎亞綸接受媒體專訪時坦承，他私下仍會和吳尊保持聯絡，但另外兩位成員汪東城、辰亦儒，對他來說「都不是朋友。」

▲炎亞綸從性侵案脫身後，復出的動作越來越明顯。（圖／NOWnews資料照）
▲炎亞綸曾多次坦承和飛輪海的成員「不是朋友」，而是一起打過仗的好兄弟。（圖／NOWnews資料照）
炎亞綸還爆料，一聽到其他3位成員都向公司表明，年過25歲後不願再當偶像，讓當時才20歲出頭的他大受打擊，「他們有顧慮到我的感受嗎？考慮到我要怎麼存活嗎？」炎亞綸事後還在臉書寫下心聲，「情感這東西本來就需要有來有往，需要『經營』…若只去不回，跟撞牆一樣，頭破血流，那我們還繼續嗎？」

直到2020年，炎亞綸參加小S與蔡康永主持的大陸談話性節目《花花萬物2》再次提及此事，他說和汪東城、辰亦儒、吳尊「是隊友，但不是朋友」，強調「不是朋友」這4個字並無貶意，只是單純覺得不需要假裝。

▲▼ 辰亦儒有感而發引來汪東城、吳尊留言。（圖 / 翻攝辰亦儒IG）
▲辰亦儒有感而發的貼文，引來汪東城、吳尊留言。（圖 / 翻攝辰亦儒IG）
有趣的是，節目播畢後，辰亦儒還在IG上發聲「笑一笑，沒什麼大不了，這都不是事，身體健康最重要，祝福你。」汪東城、吳尊也相繼在底下留言，「合理」、「Yes, Don’t sweat the small stuffs.（別為小事心煩）」似乎在暗指炎亞綸。

雖然炎亞綸直來直往的個性，多次引發兩派粉絲爭論，但他事後多次提到，飛輪海是他的起點，也是他人生最重要的時刻，沒有誰對誰錯，「他們不是我的朋友，但是他們永遠都是我的，一起打過仗的好兄弟。」

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▲汪東城（左起）與吳尊、辰亦儒私下還會聚會，獨缺炎亞綸。（圖 ／汪東城微博）
▲汪東城（左起）與吳尊、辰亦儒私下經常聚會，但都缺少炎亞綸。（圖 ／汪東城微博）

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