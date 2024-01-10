面試官問「公司為什麼要用妳」！女機智神回錄取：這招真的聰明

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「我不煙不酒不吃下午茶，所以不用抽煙的時間，我沒結婚沒對象，剛畢業想以事業為重，5年內不打算結婚，有家族事業但哥哥繼承，所以沒有繼承壓力，生理期來不會痛，所以幾乎不會請生理假，不常出國所以不會有4天以上的假期，不喜歡說閒話，寧可花時間追劇，省了這麼多時間，就算辦事效率差，這些時間夠補了，雖然搞笑，但我很認真，謝謝」沒想到最後過了一個禮拜真的接獲錄取通知，讓該女網友自己也很驚訝。
她表示，最後雖然也沒有前往該公司就職，但想告訴大家「面試就是保持平常心，每一次面試都要當作是最後一次機會，不要讓人感覺無知，也不要讓人感覺很自傲」；貼文曝光後，不少人紛紛回應「覺得挺聰明的，很多點都踩在公司痛點上，而且是印象深刻的回答」、「雖然搞笑但句句屬實，讓人更有印象，是面試錄取很大關鍵」、「印象化比制式化更重要，就像自我介紹馬上要脫穎而出一樣」。
而當然這個案例是屬於特別案例，認真來說，如果說真的遇到這題「你覺得公司為什麼要錄取你」時，應該怎麼回答？根據1111人力銀行官網，就表示，首先應該針對雇主的需求、公司現在需要什麼、而你能做什麼來進行回答，而不是填充式的回應「我對這份工作有熱情」、「我很認真」等，應該是把妳加入公司的目標值，回顧過去在前公司的優秀成績，同時希望把這份成績帶到新公司再加以實現甚至進步。
另外重要的就是，回答中展現自己的人格特質「必須要跟公司吻合」，例如到新創公司，就應該事前做好功課，知道公司的整體工作氣氛、公司宗旨，說明自己跟公司的氣質相符；最後就是充滿自信的回答而不退縮，1111人力銀行表示「你可以拿出過去的工作實績，蒐集同事主管對你的肯定，然後重點介紹這些成就，最後發表一個有力的結尾」。