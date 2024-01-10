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面試官問「公司為什麼要用妳」！女機智神回錄取：這招真的聰明

▲許多上班族將在領完年終之後閃人，開始考慮年後轉職的機會，屆時後又要面臨各大公司面試官的拷問！（示意圖／取自Pexels）
▲許多上班族將在領完年終之後閃人，開始考慮年後轉職的機會，屆時後又要面臨各大公司面試官的拷問！（示意圖／取自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

2024的過年已經進入倒數一個月，這也意味著有許多上班族將在領完年終之後閃人，開始考慮年後轉職的機會，屆時後又要面臨各大公司面試官的拷問！然而在面試時，總是會遇到經典的考題「你覺得公司憑什麼用你？」不少人總是沒辦法給出漂亮的答案，而就有網友分享自己去面試時被問到該題時，相當機智的回應，最後也成功錄取，獲得不少人直呼「這招真的蠻聰明」。

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一名女網友在「Dcard」分享自己的面試經驗，透露畢業休息已經一段時間，終於有了行銷面試的機會，於是面試官在最後還是問出「你有什麼理由讓我們錄取妳？」該網友認為，每次面試都是戰戰兢兢的回答，這次是行銷類別工作，於是決定放膽回應嘗試看看。

▲一名日本男子為了追求夢想成為社會運動者，選擇進入國際人權團體工作，沒想到工作辛苦不提，月薪竟還只有8萬元日幣，讓他感到痛苦不已，成了高學歷難民。（示意圖，非當事照／Pexels）
▲網友分享自己求職經驗，被問到「憑什麼用妳時」，放膽回答結果沒想到反而錄取。（示意圖，非當事照／Pexels）
「我不煙不酒不吃下午茶，所以不用抽煙的時間，我沒結婚沒對象，剛畢業想以事業為重，5年內不打算結婚，有家族事業但哥哥繼承，所以沒有繼承壓力，生理期來不會痛，所以幾乎不會請生理假，不常出國所以不會有4天以上的假期，不喜歡說閒話，寧可花時間追劇，省了這麼多時間，就算辦事效率差，這些時間夠補了，雖然搞笑，但我很認真，謝謝」沒想到最後過了一個禮拜真的接獲錄取通知，讓該女網友自己也很驚訝。

她表示，最後雖然也沒有前往該公司就職，但想告訴大家「面試就是保持平常心，每一次面試都要當作是最後一次機會，不要讓人感覺無知，也不要讓人感覺很自傲」；貼文曝光後，不少人紛紛回應「覺得挺聰明的，很多點都踩在公司痛點上，而且是印象深刻的回答」、「雖然搞笑但句句屬實，讓人更有印象，是面試錄取很大關鍵」、「印象化比制式化更重要，就像自我介紹馬上要脫穎而出一樣」。

▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲面試時總是會被問到「我們為什麼要錄用你」的問題，一名女網友處處講到公司痛點，自信而不自傲的回答，結果被錄取。（示意圖／翻攝自Pexels）
而當然這個案例是屬於特別案例，認真來說，如果說真的遇到這題「你覺得公司為什麼要錄取你」時，應該怎麼回答？根據1111人力銀行官網，就表示，首先應該針對雇主的需求、公司現在需要什麼、而你能做什麼來進行回答，而不是填充式的回應「我對這份工作有熱情」、「我很認真」等，應該是把妳加入公司的目標值，回顧過去在前公司的優秀成績，同時希望把這份成績帶到新公司再加以實現甚至進步。

另外重要的就是，回答中展現自己的人格特質「必須要跟公司吻合」，例如到新創公司，就應該事前做好功課，知道公司的整體工作氣氛、公司宗旨，說明自己跟公司的氣質相符；最後就是充滿自信的回答而不退縮，1111人力銀行表示「你可以拿出過去的工作實績，蒐集同事主管對你的肯定，然後重點介紹這些成就，最後發表一個有力的結尾」。

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