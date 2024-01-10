台中最強景點不是麗寶樂園！「冠軍擠進784萬人」　高美濕地掰了

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值得一提的是，在「主題遊樂園」景點類別當中，麗寶樂園已經是全台灣最熱門的主題遊樂園，前10月創下499萬人朝聖的佳績，結果僅排在台中市景點的第四名；而一中商圈更誇張，不僅拿下台中市景點的冠軍，也是全台灣排名第二的觀光景點，僅輸給台北市「國父紀念館」前10月的804萬人次。
攤開整年度的數據來看，台中「一中商圈」的觀光客曲線非常的平穩，每個月都穩定突破70萬人以上到訪此處，國父紀念館還因去年2月舉辦台灣燈會，2月單月湧入630萬人觀光，而平常月份則大約是20萬餘人，嚴格來說一中商圈的熱門程度，不僅是全台中市冠軍，也是全台灣冠軍才對。
不過說到台中最可惜的景點，一定就是位於台中清水區的「高美濕地」，在過去，高美濕地曾經被標榜是「一生必遊的景點」，在2018年時單月造訪人數還有20萬人，到今年一個月僅有2萬、3萬人，明顯熱度大降，2023年前10月的累積觀光人數僅剩31萬餘人，已經是排在台中市景點人潮相當後面的位置，連當地的議員都忍不住希望市府成立專責單位，負責每年經常性的建設與養護，以恢復過往榮景。
而說到一中商圈，就是以臺中一中旁的一中街為主體，區域內還有國立臺中科技大學、台灣體育運動大學等，位於中友百貨附近，與三民商圈連成一環，學生人口眾多，小吃攤、飲食店林立，各種新潮流行資訊在這隨處可見、隨手可得，每到假日的時候，人潮更是多，說是一種商圈也可以說是夜市的概念，下回如果去到台中遊玩時，沒逛過一中商圈的遊客，也能來體會一下台中景點霸主的魅力哦！