圖解／不分區立委由來！34席分配、補助款計算一覽　記得投政黨票

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我國立委選舉自2008年、第7屆立法委員選舉起，採「單一選區兩票制」（Single-District Two-Votes System），113席立委包含73席單一選區選出的區域立委、6席原住民立委（山地與平地立委各3席），及34席不分區立委。
📌不分區立委怎麼來的？
34席不分區立委席次是依政黨票得票率，得票率在5%以上就可分配不分區席次。因此，投票人會拿到2張立委選票，1張選區域立委（白底）、1張選政黨（淺黃底）。而2024政黨選票共有16黨候選。
不分區立委完整提名名單：不分區立委16黨完整名單！韓國瑜、黃珊珊居藍白首席 白狼也在列
📌不分區立委怎麼分配？
目前台灣採用「並立制」計算不分區席次，以「應選名額（34席）」乘上「政黨得票率」，得出結果的「整數」部分就是分配到的席次，若有剩餘席次，則比較各黨的席次「餘數」，計算至小數點第4位，第5位以下四捨五入。
以上一屆2020年立委選舉為例，民進黨得票率33.98%，乘以34席並取整數後，最後囊括13席不分區立委；國民黨總得票率為33.36%，最終計算結果同樣拿到13席。而剩下8席，民眾黨得票率為11.22%，乘以34席後得4席；時代力量得票率7.75%，乘以34席後得3席。而剩餘的1席，分配給席次餘數最大的民眾黨，因此民眾黨最後獲5席，雖然區域立委全軍覆沒，但靠5席不分區成為國會第3大黨。
不過，值得注意的是，依據《中華民國憲法》增修條文，在分配不分區當選席次時，設有婦女保障名額的規定，各政黨的不分區女性立委當選名額，不得低於1/2。當遇到不分區遇到缺額需要遞補時，也同樣要遵守婦女保障名額規定。
而且，不分區立委當選後，根據《公職人員選舉罷免法》第75條第2項規定，「全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之當選人，不適用罷免之規定。」也就是說無法罷免不分區立委，除非他被撤銷黨籍，喪失其不分區立委職權，或是主動請辭。
📌政黨票除了分配不分區立委席次外，還有什麼作用？
政黨票得票率有1%、2%、3%、5%等4大門檻。除了與分配不分區立委席次息息相關外，也是政黨未來4年能拿多少政府補助款的關鍵。
政黨票達 1%
個人與營利事業對該政黨之政治獻金可列舉所得稅扣除額。
政黨票達 2%
往後3屆的立委選舉，可直接提名不分區立委。
政黨票達 3%
取得每票每年50元政黨補助。以2020年立委選舉為例，民進黨政黨票拿480萬4037票，1票可獲50元，即為2億4020萬1850元，收到中選會通知的2個月內就可領，一年領一次，共可領4年。
政黨票達 5%
獲得本屆不分區席次分配資格；可依照得票率推算立委席次，並依照政黨推薦名單順序選出。下屆總統大選可不經連署，直接提名總統候選人。