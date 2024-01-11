台男必備技能！幫女友剝蝦成「必要禮儀」 日本人驚：很怪的行為
貼心與噁心，竟然只是一線之隔！日前一檔日本綜藝節目來台灣街頭採訪，結果發現情侶們上餐廳吃蝦子，竟然都只有男性出手剝蝦，展現紳士風度的畫面曝光，卻讓現場日本藝人都訝異直呼「很怪的行為」，小小舉動也讓兩地民情差異浮現。
記者潘毅／綜合報導
日本電視台節目《ワールドモメゴトリポート》在1月8日時播出的內容中，前來台灣拍攝，首先針對台灣「男生是不是該幫女生剝蝦子」議題進行街訪，一共採訪了50名台灣女子，結果有高達41人認為「男生剝蝦子是應該的」。
隨後節目組又跑到台北專門製作蝦料理的餐廳進行實地勘查，結果發現每桌的情侶客人，的確都只有男性在進行剝蝦的動作。完整畫面曝光後，也讓在場日本藝人都感到訝異，來賓皆認為就算是情侶，仍會對伴侶的手部衛生有疑慮，讓別人給自己剝蝦子，是一件很奇怪的行為，女星賀蘭千秋更直言：「我絕對討厭這樣」。
粉專《日本省錢小站》特派員也分享了這段節目內容，引發大批台灣網友討論，紛紛笑稱「真的，都是男朋友和先生撥沒錯」、「香港好像也沒有這種習慣」；但也有女網友跳出駁斥「我都自己撥蝦」，更認為吃蝦的精隨就在於「邊吃邊吸蝦頭」，若假他人之手，就失去了一大樂趣。