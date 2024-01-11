中華職棒2024年球季大變革！突破僵局、加速比賽時間新制度一次看

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中職新賽季，10局開始採用突破僵局制，這在國際賽已施行多年，美國大聯盟也從去年球季開始實施，國際棒總的國際賽規定是10局開始壘上先放一、二壘2名跑者，大聯盟則是僅在二壘放1名跑者，中職總教練會議決議依循大聯盟現行的方式，做為今年中職正規9局雙方平手時，延長賽的依據。
以下為中職縮時新制度：
1.投球與進入打擊區時間
壘上無人維持20秒內一定要投球、壘上有人為25秒，違規就罰1壞球。如果投手違反規定，捕手要在倒數9秒進入捕手區，將會被判1壞球。打者方面也有規範，投球剩8秒內要進入打擊區，否則罰1好球。
2.登錄球員制度放寬
過去中職補賽需要週一才能多登錄1位球員，今年任何一場補賽，不管是在哪一天進行，每一隊也都可以多登錄1人，從27人變成28人，包括補賽周賽事。
3.延長賽突破僵局制
從第10局開始進入突破僵局制，跟大聯盟一樣，直接從二壘有人開始，但中職一樣維持打到第12局為和局，從官辦熱身賽開始實施，季後賽另外討論。
4.投手退出投手板次數只能3次
在比賽中，退出投手板的部份，聯盟原本提出版本是按照大聯盟的投出投手板2次，因為第一年實施，給選手有緩衝，所以投手在同一個打席最多可以退板3次，否則就算1壞球。
5.重播挑戰制度4項妨礙守備可挑戰
今年新增4項妨礙守備可供挑戰，包含擊出球碰觸跑壘員或裁判員、打者揮棒落空後是否打到捕手、打者甩棒後有無打中捕手以及觀眾妨礙。
6.PitchCom（投捕無線加密通訊機）
PitchCom可分為投手、野手以及捕手等三大種，投手避免暗號看錯外，也可避免對手偷暗號，投手可以主導，也可由捕手發動。
大聯盟在實施新制度後，整體比賽時間將縮短至2小時37分鐘，中職還有很長的路要走，但若能先把比賽縮短到3小時內，也未必不是一個新的方法。
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