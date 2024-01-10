中華職棒／開放使用PitchCom投捕無線通訊機　一文看懂反作弊利器

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這個設備最初由PitchCom的共同創辦人Craig Filicetti發明，他在心靈魔術表演時曾使用一種放置於手腕的系統，以發送特定舞台效果的提示。作為一種表演設備，它已在60個國家被數千人所使用。
太空人隊在2017至2018年球季時在比賽期間使用科技竊取其他球隊暗號事件被揭露後，促使共同創辦人John Hankins考慮是否有可能創建一個系統來傳遞暗號，從而避免棒球比賽暗號被對手竊取的風險。
Hankins表示：「棒球界一直在試圖解決偷暗號問題，他們嘗試了許多不同的方法來防止暗號被竊取，一開始有試過振動器，但如果投手要求更換暗號，透過振動器傳遞訊息，反而會讓比賽節奏變得非常緩慢。」於是最後採用了可以讓投捕直接溝通的PitchCom。
PitchCom最初於2020年被提議給美國職棒大聯盟（MLB），該系統先在小聯盟開始測試，2022年大聯盟春訓期間再次進行測試，並在該年例行賽開始時獲得大聯盟球員工會批准使用。
PitchCom為投、捕手傳遞暗號的無線通訊系統，捕手可以以無線電訊號向投手傳達配球，如今，投手也可以使用該設備自行決定配球。
PitchCom有助於球員間傳遞資訊，除了投捕使用之外，野手也可以配戴接收器，只要連接該設備的球員，都能夠獲取投手或捕手傳遞的暗號訊息。
過往捕手會蹲在本壘後方，在跨下比暗號給投手，如果投手要更改配球則會搖頭，並要求另一個暗號，有時二壘有跑者時，常常會藉機偷投捕暗號，使得時常發生爭議。但使用PitchCom之後，不僅能夠避免暗號被破解，也能夠節省配球時間，以達到加快比賽節奏的效果。
✔️PitchCom設備介紹
PitchCom設備看起來像是一個帶有九個按鈕的小型遙控器，可以固定在戰術手腕上；而接收器是一個小巧且呈弧形的裝置，可以滑入帽緣，正好位於球員耳朵上方。
至於PitchCom的聲音部分，並不是某種電子機器人發出的聲音，該裝置可以根據使用者的需求來設定，甚至可以放進自己親人的聲音。
聲音的可定制性允許球員輸入他們自己的聲音或熟悉的聲音，以確保球員不僅用相同的語言接收投球指令，還能用熟悉的方言接收，以確保正確傳遞投球、暗號訊息。
✔️PitchCom該如何使用？
PitchCom的運作方式從配球開始，捕手或投手將佩戴一組設備控制器，上面有九個按鈕，可以用來呼叫特定的球種或位置，其他可以連接該設備的球員（野手）也有一個接收器，可以讀取訊息。
擁有控制器的球員會輸入與特定投球相關的按鈕組合，然後再輸入特定位置，其他擁有接收器的球員隨後將以他們熟悉的語言和聲音，聽取相關的球種、位置和暗號指示。
對於那些對PitchCom較為陌生的球員，控制器手腕護套上也有一個簡易操作表，上面顯示著投球、暗號相對應的代碼，幫助球員更快適應這套設備。
雖然通常由捕手使用PitchCom控制器，由他向投手和野手發送訊息，但去年開始也有投手親自操作控制器，包括大谷翔平在2023年開幕戰就親自使用控制器主導配球，皇家隊資深強投Zack Greinke也配戴控制器自己配球。
除了投捕之外，另一個接收器通常由二壘手或游擊手和中外野手使用，當提前知道投手即將投出的球路，將可幫助防守球員猜測打者擊球可能的方向，比如打者對快速球反應較慢，有機率擊向反方向，如果打者對變化球反應較快，則更有可能拉打到相同方向。
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