鳳梨爆「馮語婷真身是男的」！公開通話對質錄音 直播17萬人吃瓜
新一代女戰神「網紅馮語婷」去年接連指控鳳梨醜聞，表示他對女伴不負責，還爆料鳳梨吸毒等等。鳳梨最近槓上馮語婷開戰，除了到對方臉書開罵，也公開質疑對方是「愛滋夫妻檔」找來的打手，引起一波話題。鳳梨10日晚間在IG直播時，更直接爆料，馮語婷的真實身分是男生，還公開跟帳號創辦人的通話錄音內容，直播也累積17萬人觀看吃瓜。
記者張嘉哲/綜合報導
鳳梨10日晚間在IG直播，開頭就表明原本不是很想要開直播，但是因為許多網友都堅持「馮語婷」是真人，讓他忍不住想要公開事實，表示「我現在告訴你，根本沒有這個人，你們要跟我說，他就是一個柔弱嬌小，可憐楚楚的女孩子，我現在就可以跟你說，他是男的、男孩子」。
鳳梨也將他跟「馮語婷」帳號創辦人的電話對質語音撥出，隨即將兩人台語對話一句一句翻成中文，對方表示自己將帳號給了一對夫妻，後續的事情與他無關，讓鳳梨氣炸表示「如果你沒有參與其中，那為何會收到檢調的傳票」。
鳳梨眼看男子不肯認錯，要求對方今年開始吃素、念經及做善事捐錢，兩人的恩怨就告一段落，結果雙方還是沒有共識，不歡而散。鳳梨也說「不是我不放過你們，是你們不放過自己，希望你們自己想想這樣的行為對不對」甚至還親自示範如何向社會大眾道歉，表明「做錯事就應該向我一樣，做錯事就對社會大眾鄭重道歉，永遠消失在網路上，不應該一再欺騙社會大眾自己是真人、女生，應該要承認自己是男生」。
事實上，馮語婷一直都不露臉相當神秘，但過去她自己發文指稱，自己去超商領包裹的時候，還被店員認出來，店員還稱「妳本人看起來沒網路那麼兇欸」當時候就掀起不少討論，如今被鳳梨踢爆真身是個男生，讓「馮語婷」的身份又更加的神秘。