必勝客買一送一！聯名欣葉小聚吃「松葉蟹軟殼蟹」　7款大披薩199

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業者透露，民眾可仔細算一算，「松葉蟹大蝦干貝披薩」用1個錢幣餅皮、6隻軟殼蟹、8個蟹鉗（錢）、8隻鳳尾蝦、8個干貝所組成，有祝福龍年「一路發發發」的美意。單點1049元，全台限量5000個，即日起至1月15日開放PK APP會員獨家訂購。
新春當然要吃山珍海味，必勝客還同步推出一樣有欣葉小聚主廚監製的「金皇軟殼蟹干貝披薩」，嚴選軟殼蟹連殼帶肉酥炸，搭配鮮甜干貝與魷魚圈，佐以蟹黃風味醬汁。大披薩888元、小披薩628元，即日起限時開賣即可享外帶買大送大、外送買大送小好康；以PK APP選購可免費升級龍捲風餅皮，或搭配三個大比薩888元優惠活動。
必勝客迎接金龍年，首次與鎮瀾宮合作最吸「金」聯名，即日起至2月19日，PK APP購買「金皇軟殼蟹干貝比薩」或「松葉蟹大蝦干貝比薩」，就有機會抽999純金套組！價值破萬元，名額共三位。必勝客X欣葉小聚再加碼，購買聯名口味憑PK APP消費明細畫面，至欣葉小聚點四人分享餐，就送「軟殼蟹米糕」一份（價值850元）；在欣葉小聚用餐並掃描專屬QR Code，也可以半價開吃「金皇軟殼蟹干貝比薩」。
另外，必勝客新年「超值必勝嗑」，即日起至1月19日前，限平日外帶「7款13吋大披薩199元」！包括全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸，多達7種口味可選，13吋大披薩通通只要199元，還能限時加碼「免費升級」薄脆餅皮好康。
而達美樂則台日聯手打造16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，開賣自帶超狂熔岩的披薩，共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起優惠；套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起把香濃起司沾好沾滿。