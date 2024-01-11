遭鳳梨爆料「本尊是男生」！馮語婷反擊了　邀請女網紅見面摸大腿

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「後來7月31號鳳梨開直播道歉，道歉完我就完全停手，之後都沒提過鳳梨，但陳沂在鳳梨直播後馬上發文繼續收割鳳梨，說鳳梨出事了才說要退出網紅不當公眾人物」馮語婷不解鳳梨跟陳沂現在聯手攻擊她的意思，表示陳沂提到「跟鳳梨聯手是黑白通吃」，但陳沂是在影射鳳梨是黑道囉？馮語婷說「真要說被兩大網紅圍剿我的感受是什麼？就是大家都在看，真相終會明朗，最後，我是女生。」
至於跟鳳梨通電話的人是誰？馮語婷也解釋「鳳梨直播電話內的男生就是這位蔡皓竹，我之前已經發文說過了，他那時候主動聯絡我跟我說要幫我保護帳號，所以才跟他有聯繫，然後每天都糾纏要跟我講電話，每次都說兩分鐘就好，結果都一直在那邊吹牛講了快半小時，還把我帳號用到停權，他剛直播一直撇清說沒關係，但實際上是一直慫恿我要我打鳳梨，以上」。
貼文曝光後，被點名的陳沂也留言表示「就是男生啊，還在男扮女裝喔～高雄鳳山的高大哥」，馮語婷也回擊「妳繼續飄啊！我已經跟妳說過見獵心喜常常會伴隨著樂極生悲，妳一定一定要記住我講的這句話」陳沂也續回「見獵心喜常常會伴隨樂極生悲，這句話送給鳳山高大哥你自己吧！你不就是見獵心喜才會落得今天這種下場，看到我丟出去的餌你全吞了，知道我有多歡樂嗎？謝謝你們，所有證據都是你們給我的」。
對於馮語婷身分被爆料是男的之後，臉書湧入大批網友朝聖留言，有人建議馮語婷直接開直播正面對決，就連爆系女網紅「三哥」都留言表示「ㄤㄤ，想了解金身」，馮語婷則回應「見面摸大腿」、「三哥，如果我被消失了，請妳繼續為網路風氣加油，不要讓小孩學壞了」；而曾經跟馮語婷見面的人妻丁丁也留言提到「不要再問我背書不背書的問題，從我認識她開始她就叫馮語婷，我們見過面吃過飯，她就是個美腿正妹，不要太羨慕哈」。