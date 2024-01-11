馮語婷遭爆是男生！網紅律師、人妻都見過本尊 「私下模樣」曝光
有新一代女戰神的「馮語婷」最近跟網紅鳳梨（吳泓逸）在網路上隔空互槓，鳳梨10日甚至在IG開直播爆料，馮語婷的真身其實是個男的，引起熱烈討論。不過，令人感到匪夷所思的是，馮語婷雖然平常在社群上不露臉，但也跟幾位網紅曾經見過面，像是知名律師李怡貞、人妻丁丁等人，且都有留下合照，而對於這次的性別疑雲，幾位曾經看過馮語婷本尊的人也都出面回應。
記者張嘉哲/綜合報導
網紅鳳梨10日晚間在IG直播，表示很多網友都堅持「馮語婷」這個人是真人，但其實根本沒有這個人，「你們要跟我說，他就是一個柔弱嬌小，可憐楚楚的女孩子，我現在就可以跟你說，他是男的、男孩子」隨後馮語婷也出面澄清自己是女生，也透露跟鳳梨通電話的人是名為「蔡皓竹」的男性，表面上說要幫忙保護帳號，實際上卻慫恿她打鳳梨，還把她的帳號弄到停權，還撇清一切關係。
然而回顧過去，馮語婷雖然是在社群上面沒有露臉，但是卻也跟許多網紅人物見面，像是知名律師李怡貞、 人妻丁丁等，人妻丁丁當時候跟馮語婷見面時就貼文表示「在我心目中，馮語婷就是個女戰神，只要她感覺不對的事情，她都很勇於發聲，不管對方是誰她都沒在怕，而且文筆也很鋒利，只是沒想到見面後......那個反差也太大了吧？她五官精緻，本人非常斯文，連聲音都弱弱的，坐在她隔壁，我頓時間覺得自己好粗魯」。
李怡貞律師當時候跟馮語婷見面時，也在臉書寫下「沒想到見到本人有夠漂亮，跟洋娃娃一樣精緻，還巴掌臉，我大手巴掌實在打不下去，只好抱緊處理，試圖用我的胸部窒息她，說馮語婷是摳腳大叔的，真的是哪來的靈感？還是總是一如往常的忌妒？是的，我見到馮語婷了，真的有這個人，不用懷疑」。
對於這次馮語婷被爆料是「男兒身」，人妻丁丁也直球回應表示「不要再問我背書不背書的問題，從我認識她開始她就叫馮語婷，我們見過面吃過飯，她就是個美腿正妹，不要太羨慕哈」；而律師李怡貞則表示「關於馮語婷的身份無可奉告，馮語婷之所以不想暴露身分的原因，是因為敢言，什麼都敢實錘」也提醒陳沂「釣魚釣到什麼魚，小心釣到一隻大白鯊」。